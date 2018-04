YOGA belakangan menjadi pilihan masyarakat Indonesia sehagai upaya menyehatkan tubuh. Semua kalangan baik tua, muda, wanita, maupun pria mempercayai Yoga sebagai jawaban yang tepat untuk menjaga kesehatan tubuh dan jiwa.

Olahraga asal India ini bahkan tak sekadar menjadi tren saja, namun sudah menjadi gaya hidup bagi masyarakat urban. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya orang termasuk para selebritis yang memposting pose-pose yoga pada akun sosial media mereka. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk ekspresi kemaharian mereka dalam beryoga. Beberapa selebritis juga mengklaim bahwa yoga memberikan manfaat untuk menyehatkan pikiran, tubuh dan jiwa.

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berplahraga, mendorong MNC Channels untuk kembali menggelar Yoga Festival 2018. Yoga festival merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Health and Beauty Channel, salah satu saluran MNC Channels yang menyajikan tontonan khusus tentang kesehatan dan kecantikan.

Tahun ini, MNC Channels mengusung tema "The Pop of Yoga". Para peserta dapat mengikuti dua kelas yoga yang mengangkat konsep berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan penuturan Hanny Zulfikar, Head of Marketing Communication MNC Channels, konsep ini bertujuan untuk menciptakan suasana fun dan kontemporer dalam beryoga.

"Kami ingin mengangkat pop culture jadi gerakan yoga yang dihadirkan itu lebih kekinian. Tahun ini total ada dua kelas yoga yakni, yoga pop dan yoga groove," tutur Hanny Zulfikar saat ditemui Okezone di Pantai Lagoon, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (14/4/2018).

Lebih lanjut Hanny menjelaskan, kelas yoga pop tersebut dilangsungkan bertepatan saat matahari terbenam. Tidak hanya itu, para peserta juga diiringi alunan musik pop yang familiar di telinga masyarakat urban.

"Kelas yoga ini mengombinasikan unsur yoga dan dance dan dipimpin langsung oleh instruktur yoga berpengalaman dan memiliki skill yang mahir dibidangnya seperti Deera Dewi, Acacia Jade, Yaya Zien, Slamet Riyanto, dan Andreas & Alvin," paparnya.

Selain Yoga Pop dan Groove, Hanny menambahkan, para pengunjung juga dapat menjajal berbagai fasilitas menarik yang telah disediakan oleh pihak MNC Channels. Mulai dari yoga wall, yoga water, yoga swing, yoga aerial, yoga kinect console, hingga atraksi tricky eye.

Dengan semakin banyaknya minat masyarakat Indonesia untuk mendalami dunia yoga, acar Yoga Festival 2018 rencananya akan digelar di lima kota besar di Indonesia. Berikut jadwal lengkapnya.

1. 14 April 2018 di Pantai Lagoon Ancol, Jakarta.

2. 21 April 2018 di Swis-BelHotel Borneo, Banjarmasin.

3. 28 April 2018! di GH Universal, Bandung.

4. 5 Mei 2018 di G.W.K , Bali.

5. 12 Mei 2018 di Candi Prambanan, Yogyakarta.

Bagi Anda yang tertarik mengikuti acara tersebut, Anda cukup mengeluarkan dana sebesar Rp100 ribu sebagai biaya pendaftaran. Para peserta yang telah terdaftar akan mendapatkan Yoga Bag dan Jersey Yoga Pop Art.

