DALAM berpenampilan, setiap orang memang memiliki kebebasan dalam menampilkan fashion style alias gaya berbusananya masing-masing. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri, ada beberapa jenis outfit yang hadir dengan imej tertentu, contohnya saat mendengar kata rok maka otomatis yang terlintas di pikiran adalah jenis bawahan outfi yang biasa dipakai oleh kaum wanita.

Namun, imej tersebut tampaknya tidak berlaku bagi penyanyi tampan Harry Styles. mantan personel boyband Inggris, One Direction ini bisa dibilang tampil sebagai pria yang tidak malu untuk menampilan gaya mode unik sebagai fashion statement nya. Ada apa gerangan?

Pasalnya, ketika sedang manggung di SSE Hydro, Glasglow, Scotlandia, alih-alih mengenakan kostum biasa. Harry diketahui memilih untuk memakai kilt, yaitu pakaian tradisional Skotlandia yang dikenakan di bagian pinggang dan menutupi hingga bagian atas lutut.

Mengenakan kilt tersebut, pelantun lagu “The Signs Of The Times” ini terlihat memadukan busana kilt warna hitam yang dikenakannya tersebut dengan kaus kaki model knee-high warna off-white dengan tailor blazer dan tails, dan dihiasi oleh kancing perak yang menarik perhatian.

Penampilan unik Harry ketika tampil di atas panggung tersebut pun sontak langsung menuai banyak perhatian, publik pun langsung ramai memuji tampilan Harry yang menonjol dan tampan, ramai-ramai melalui media sosial Twitter.

“Uhm hi, I saw Harry Styles in a kilt and my life is now complete (Aku melihat Harry Styles dibalut busana kilt, dan sekarang hidupku terasa lengkap),” tulis seorang penggemar di Twitter.

“Thank you for the kilt you looked handsome me and my girl and the best time the show was amazing @Harry_Styles (Terimakasih telah mengenakan kilt, kamu terlihat tampan. Saya dan kekasihku sangat menikmati pertunjukkan kamu yang menakjubkan),” puji netizen lainnya.

“I’m sorry but if you’ve never seen @Harry_styles in a kilt you are truly missing out on one of the best views ever. What a guy canny explain how amazing tonight was ( Maaf, jika kalian belum pernah melihat bagaimana Harry berbalut kilt, kamu benar-benar telah melewatkan salah satu pemandangan terbaik), ungkap salah seorang penonton.

“Harry styles in a kilt was everything I didn’t know I needed (Harry Styles pakai kilt adalah sesuatu yang aku tidak tahu bahwa aku membutuhkannya),” terang Jennifer dengan akun Twitter @Jennymoonlight8.

Penampilan khusus Harry memakai kilt ini, jika berdasarkan keterangan dari cuitan akun Ackles& Styles dengan akun @kiwiackles, Harry menyebutkan langsung bahwa memang dirinya sengaja menyimpan penampilan khusus dirinya memakai busana kilt tersebut untuk di panggung.

“Still in awe of @Harry_Styles wearing a kilt... he said he was saving it for later and he

promised us that,” tulis Ackles& Styles.

Soal membuat para penggemarnya terkesan dengan aksinya, ketika ia sedang tur konser ini sebetulnya bukanlah hal kali pertama. Bukan lewat gaya berpakaian, sebelumnya dikatakan Harry juga membuat penonton terkesan dengan aksinya menangkap Haribo dari penggemarnya langsung masuk ke dalam mulutnya, sewaktu pentas di London kala itu. Demikian seperti diwarta Metro, Senin (16/4/2018).

(dno)