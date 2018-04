CINTA pertama sulit dilupakan. Ya begitulah ungkapan yang mungkin dirasakan banyak orang. Maka, beruntunglah orang-orang akhirnya bisa hidup bersama dengan cinta pertama.

Seperti apa kata pepatah, “Kalau jodoh tak lari ke mana”. Ketika cinta pertama bisa kembali ke pelukan, apalagi yang bisa diungkap selain rasa syukur. Ya, beberapa selebriti Tanah Air ini, berhasil menjaga cinta pertamanya, hingga mereka menikah.

Maka, berikut ini adalah beberapa pasangan selebriti yang berhasil menikah dengan cinta pertamanya yang dirangkum Okezone:

Ditto Percussion dan Ayudia Bing Slamet

Ditto dan Ayu memang tidak pernah berpacaran sebelum mereka menikah. Namun Ditto mengaku kalau Ayu adalah perempuan pertama yang membuatnya merasakan jatuh cinta. Meski perasaan cinta itu muncul saat mereka duduk di bangku SMP, tapi Ditto memilih tidak memacari Ayu. Di sebiah postingan Instagram Ditto menjelaskan,

“Gak pernah nembak. Biaar pada gak salah paham selama 13 tahun itu gw hanya menunggu dengan tulus sebagai TEMAN gak pernah sekalipun menyatakan cinta!! yang ada ni cw @ayudiac bakal kabur kalo gw nembak dri jaman SMP atau SMA..ahahaha

Dan pasti keegeerann ni doi sekarang..ahahaha

Jadi pesan gw tembak wanita yang tepat diwaktu yang tepat jangan untuk hanya dijadikan pacar jadikan dia "teman hidupmu" sampe maut memisahkan

Gudluck semua salam cinta dri kita berdua

Thank u udah jadi memehits di IG kalian

#jodohdidekatkita #temantapimenikah #pertemananasli #menunggu #wanita #ini #worthit #13tahun #gadiskesayangan.

Christian Sugiono dan Titi Kamal

Christian Sugiono dan Titi Kamal berpacaran saat masih sama-sama ABG. Hubungan asmara mereka terjalin selama 10 tahun. Hubungan mereka sulit dilanjutkan ke jenjang pernikahan karena Tian dan Titi berbeda keyakinan. Hingga akhirnya mereka menemukan jalan keluar untuk menikah.

Di Intagram @csugiono sempat berbagi cerita masa pacaran mereka, “Back 19 years ago when taking pictures in 'Photobox' booth in Malls are obligatory saturday night date routine while waiting for movie. Now it becomes sweet memory.”

Glenn Alinskie dan Chelsea Olivia

Sejak dipasangkan dalam sebuah sinetron kala keduanya masih ABG, Glenn Alinskie dan Chelsea Olivia memang merupakan pasangan yang pas. Hingga akhirnya mereka memutuskan berpacaran di usia belia kemudian menikah saat keduanya sama-sama sudah dewasa.

“@glennalinskie : About 8 years ago before her 15th birthday, i asked her, what was her dream. She said her dream was to go to Disney Land! So on her 15th birthday, We fulfilled that dream! And many many more dreams have been fulfilled in the past 8 years! And many more to come!! See you at the altar in 2 days time my baby bride!👰 the beggining of more fulfillments!!”