PERNAH menonton film Dilan 1990? Dalam film tersebut, ada sebuah scene yang memperlihatkan Dilan menuliskan surat perjanjian tanda pacaran dengan Milea. Rupanya, hal serupa ditiru oleh anak jaman sekarang atau kids jaman now. Mereka tak segan-segan menulis surat perjanjian layaknya pasangan yang sudah menikah, lengkap dengan materai 6000. "Pemberitahuan, pada hari ini Jumat 13 April 2018, menyatakan dengan ini Nanda dan Okta telah resmi berpacaran. Semoga bahagia selama-lamanya. Nanda dan Okta," tulisnya. Netizen beramai-ramai mengomentari foto yang diunggah oleh akun Instagram @kelakar.kito itu dan mengatakan jika keduanya merupakan korban Dilan. @okhaaaa__: "mencak gaya Dilan dan Milea." @riskypratama02: "korban Dilan." Well, ada-ada saja ya ulah kids jaman now! Sc: manaberita.com

