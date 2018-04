LAJU pertumbuhan kota besar, membuat akhirnya lahan untuk hunian pun menjadi semakin terbatas. Jika dulu beberapa belas atau puluh tahun ke belakang, rumah masih bisa dimiliki dengan bentuk teras dan halaman yang luas, alias dibangun melebar ke samping. Kini, membangun rumah lebih cenderung dengan konsep ke atas.

Contohnya sekarang bisa dilihat, generasi millenial sekarang yang sudah memiliki rumah, cenderung hadir dengan rumah tipe studio ataupun rumah susun, atau dengan kata lain hunian kecil.

Lalu apakah hunian yang terbatas, dengn ruangan yang kecil ini tetap bisa dibuat senyaman mungkin namun sekaligus stylish atau lebih dikenal dengan sebutan Instagramable dan seperti layaknya linimasa Pinterest, dari segi penataan interior nya? Tenang saja, ternyata jawabannya bisa! Kemudian, desain interior seperti apa yang harus diaplikasikan? Menjawab pertanyaan ini, maka Okezone pun bertanya langsung kepada Yuni Jie, sebagai desainer interior ternama Indonesia.

(Foto; Ilustrasi dekor minimalis/Swingcitydance)

"Rumah kecil namun nyaman sekaligus Instagram atau Pinterestable itu, tips nya pertama bisa dengan trik pemakaian warna-warna terang misalnya kategori warna earth tone, terus bisa diakali juga dengan penggunaan cermin. Kenapa? Trik ini bisa buat ruangan luas dan jadi dobel. Selain itu, bisa juga dengan natural light. Pastikan cahaya alami itu didapatkan, jadi ruangan itu bisa tampak lebih besar," papar Yuni saat ditemui Okezone, dalam acara pagelaran busana "Dulux Ambience Special Effect" di kawasan Senayan, Jakarta.

Selain sederet tips di atas, Yuni menambahkan bahwa pemilik rumah hunian yang kecil itu, agar tidak salah menata rumah, juga jangan sampai kurang memperhatikan soal furniture. Mengingat, banyak orang yang memiliki kebiasaan untuk membeli furniture hanya karena alasan visual semata, bukan ke soal fungsi dari furniture itu sendiri.

"Be smart waktu belanja furniture, utamakan fungsi daripada dekoratif. Hunian kecil itu, pengaplikasian furniture nya sebaiknya adalah hasil kombinasi loose dan built in furniture. Pilihlah furniture yang fungsional misalnya sofa two in one dibuka bisa jadi bed. Sebaiknya tanya dulu nih ke diri sendiri, pastikan kalau sebetulnya barang ini perlu atau enggak," tandas Yuni.

