TANGERANG – Bagi penggemar masakan dan makanan “zaman now”, Festival Kuliner Serpong di parkir selatan Summarecon Mal Serpong (SMS), Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi tujuan wajib untuk dikunjungi pekan ini.

Dari Jakarta, Anda bisa melewati Tol Jakarta-Tangerang dan keluar di Pintu Tol Gading Serpong atau bisa juga keluar dari Pintu Tol Kebon Nanas. Jika dari Bintaro, Anda bisa keluar tol BSD dan lewat Alam Sutera. Di tempat ini, Anda akan dimanjakan oleh 300 menu pilihan yang menawarkan aneka jenis makanan unik dan enak mulai dari Seblak Wae Atuh, Buckmee, Hoghock, Nasi Jejeruk, Sang Pisang, dan Avocado Lovers. Ada juga Kastera by Luna Maya, Martabucks by Luna Uya, Nasi Goreng Gila Gondrong Obama, Ropang Plus Plus, dan Roti Bakan Nougat. Bahkan untuk makanan dessert, juga tersedia Teh Tarik Uncle G, Shlurp drink, dan aneka jajanan lainnya.

Festival kuliner bertajuk Xplorasa 2018 ini memang unik. Selain menjajakan makanan dan masakan zaman now, sistem belanjanya pun menggunakan uang mainan atau kupon yang ditukar di loket. Kegiatan tersebut buka setiap hari mulai dari Senin hingga Minggu dengan jam-jam tertentu. Pada Senin-Kamis misalnya, mulai dari pukul 16.00-22.00 WIB, Jumat pada pukul 14.00-23.00 WIB, serta Sabtu-Minggu pada pukul 11.00-23.00 WIB. Bagi Anda yang membawa pasangan dan keluarga, jangan lewatkan juga suguhan live music musisi anak muda digelar setiap Minggu mulai dari pukul 19.30 WIB.

Dijamin pengunjung akan betah karena desain tempat yang apik dan nyaman. Hal itu pula diungkapkan Rangga, pengunjung Xplorasa. Bersama sang pacar, Ayu, mahasiswa sebuah perguruan tinggi ini, asyik menyantap sajian omelette bread India. “Tadi saya sempat bingung mau makan apa, karena banyak sekali menu yang ditawarkan. Akhirnya, saya pilih omelette bread India. Saya penasaran mencicipi itu karena cara memasaknya unik,” ungkap Rangga. Pertama-tama omelette dibuat dengan cara dituangkan adonan telur. Lalu ditaruh roti gandum di atasnya. Pada bagian atas roti diisi irisan daging sapi.

Setelah telur agak masak, baru roti dilapisi telur dan dibakar. Pada bagian atasnya juga diberi susu dan keju. Kemudian roti dikeringkan dengan cara dibakar permukaannya. Paduan rasa manis dan roti kering, serta daging panggang inilah yang dirasakan Rangga. “Harganya sih lumayan. Ada paduan toping seafood juga sehingga sangat beragam rasa. Ada manisnya, lembut, pedas, campuran kentang, dan saus cabai. Semua bercampur jadi satu,” ujarnya. Omelette bread India ini bisa Anda temui hanya di Xplorasa dengan nama tenant Om Bread.

Makanan ini merupakan inovasi mojang Bandung yang diadaptasi sedemikian rupa dari makanan di India. Dani Ramdani, penyaji omelette mengatakan, pada dasarnya omelette itu dibuat dengan menggunakan resep sendiri yang diambil dari Youtube. Kudapan ini baru memiliki satu toko di Jalan Padalarang Timur, Bandung. “Bahan-bahannya roti gandum, daging sapi, dan bawang bombai. Toping-nya ada sosis dan kentang, bolabola lobster atau seafood , dan sayap ayam. Di atasnya dikasih keju dan mozarela ,” katanya.

Cara membuatnya juga dibakar. Ini untuk menarik minat para pembeli. Namun, ada pengaruhnya ke rasa menjadi lebih kering. Menu makanan unik tersebut dijual dengan banderol Rp30.000 per porsi, ekstra toping Rp7.000, sosis, sayap ayam, dan bola. “Yang membedakan, jika di India memakai kari ayam, di sini kita me makai saus sambal, mayones, dan saus cabai. Pemiliknya, Lucky Perdana. Kita baru buka di Bandung saja,” katanya. Tidak hanya pelaku UMKM yang bergerak di bidang makanan, artis ibu kota Luna Maya pun tidak mau ketinggalan. Pada kesempatan ini, Luna menjual roti isi keju dan cokelat yang diberi label Kastela.

Hingga hari kedua Xplorasa, Kastela telah menjual 14 boks roti dari total 24 boks roti yang disiapkannya. “Kami berdiri pertama di Mall Living World pada Oktober 2017. Selang satu bulan kemudian, baru kami buka cabang di Aeon pada November 2017,” kata Reza Ferdiansyah, helper Kastela by Luna Maya. Untuk bahan-bahan digunakan, Reza mengaku tidak ada yang memakai bahan pengawet. Roti-roti yang dijual selama di Xplorasa semua baru. Roti ini memiliki daya tahan tiga hari di seluruh ruangan. Sementara jika disimpan di dalam kulkas bisa bertahan hingga lima hari. Untuk setiap boks roti Kastela Luna Maya ini dibanderol seharga Rp90 ribu, masih lebih murah jika dibeli langsung di outlet Rp80 ribu.

Pengunjung lainnya, Gunawan, mengatakan, dia bersama istri dan anaknya sengaja pergi ke Xplorasa untuk mencari makan. Selain karena penasaran dengan menu makanan yang disajikan, juga mengisi akhir pekan. “Saya datang bersama istri dan anak saya. Tadi saya sempat mengajak anak saya jajan di Alphabeth. Minumannya unik. Jadi, cup minuman es krim, ditaruh pada balon bebek-bebekan,” ungkapnya. Warna balon bebek-bebekan yang ngepink membuat anaknya ingin membeli. Balon-balon itu didesain untuk gelas minuman, sehingga bisa dibawa pulang ke rumah.

