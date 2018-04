SEKTOR pariwisata Indonesia memang sudah lama dikenal negeri lain sebagai negara yang keindahan alamnya patut dipertimbangkan. Namun, indah saja tidak cukup, sebab upaya untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) harus tetap dilakukan.

Bagaimana tidak, Indonesia memiliki saingan-saingan negara lainnya yang memiliki karakteristik alam yang hampir sama. Maka, persaingan untuk mendapatkan kunjungan wisatawan mancanegara tidak dapat dielakkan.

Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata Republik Indonesia membuat rangkaian upaya untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan mancanegara, salah satunya dengan mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang telah dihelat pada 12 Desember 2017, sekaligus meluncurkan program Visit Wonderful Indonesia (ViWI). Program tersebut merupakan paket wisata yang dibuat oleh pemerintah demi mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tahun ini.

"Pada 12 Desember 2017 lalu rakernas ketiga telah dilaksanakan sekaligus meluncurkan ViWI. Nah, pada rakernas kali ini merupakan lanjutan dari yang telah dihelat, namun pada rakernas kali ini menitikberatkan pada eksplorasi produk-produk yg bersifat hot deals," papar Hariyadi BS Sukamdani, Ketua Tim Pelaksana ViWI 2018, ketika Rapat Kerja Nasional Let's Go Hot Deals, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Pada paket wisata yang sedang digencarkan oleh pemerintah ini memiliki target yang diharapkan mampu dicapai. Masih dalam pemaparan Hariyadi, target yang diharapkan tersebut sebesar 15 persen dari total kunjungan wisatawan mancanegara yang ditargetkan pemerintah.

(Menpar Arief Yahya/Foto: April)

"Target yang dicanangkan diharapkan mampu mendapatkan 15 persen dari target 17 juta kunjungan wisman ke Indonesia, tahun ini ViWI diharapkan mampu mendatangkan 2,5 juta wisatawan mancanegara," lanjutnya.

Sementara itu, Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Arief Yahya mengatakan, Hot Deals ViWI 2018 sebagai program menjual paket wisatawa dengan harga bersaing atau bundling berdasarkan konsep More for Less (you get more, you pay less), untuk semua komponen pada paket wisata, baik transportasi dan akomodasi, terutama komponen tiket penerbangan internasional dengan transportasi domestik agar dapat bersaing dengan paket wisata yang dijual oleh negara pesaing.

"Kita menargetkan ViWI 2018 dengan produk paketnya berupa super hot deals, hot deal, dan reguler untuk menghasilkan 2,5 juta wisman atau sekira 15 persen dari target kunjungan 17 juta wisman tahun ini," kata Arief Yahya.

Masih dalam pemaparan Arief, sebelumnya, paket hot deals telah dilakukan ujicoba pada Kepulauan Riau tahun lalu. Dalam paket wisata tersebut melibatkan komponen penyelenggara transportasi khususnya pengudaha kapal ferry, akomodasi seperti hotel dan restoran, atraksi yang tersedia, di antara spa, golf, kuliner, dan belanja. Paket tersebut berjalan lancar dan sukses, serta telah menjual sebanyak 105 ribu paket hot deals.

