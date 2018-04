PERANCANG mode terkenal, Victoria Beckham selama ini tidak hanya dikenal sebagai seorang perancang busana kenamaan ataupun seorang fashion icon dunia. Akan tetapi ibu empat orang anak ini juga dikenal punya lifestyle yang sehat.

Lifestyle sehat ala Victoria ini salah satunya terlihat jelas dari pola makan yang ia jalani dan ia terapkan untuk keluarganya. Contohnya kala itu, Victoria mengungkapkan menu sarapan sehat berupa smoothies sayuran dan buah lalu yang ia buat untuk anak-anaknya, atau kacang almond panggang sebagai kudapan ringan anak-anaknya di rumah.

Pola makan sehat Victoria ini pun tampaknya sangat dipahami oleh anak-anaknya, Brooklyn, Romeo, Cruz dan Harper. Bagaimana tidak? Pasalnya, David beserta keempat anaknya diketahui menghadiahi Victoria yang sedang merayakan ulang tahun ke-44 nya tersebut bukan dengan kue tart biasa rasa cokelat, keju, vanila, lalu dihiasi topping whipped cream di atasnya, melainkan dengan kue sederhana namun super sehat karena terbuat dari potongan buah semangka lalu atasnya diberi stroberi dan bluberi sebagai topping lengkap dengan satu buah lilin sederhana berwarna putih.

Sebagaimana diwarta Mirror, Rabu (18/4/2018) kue ulang tahun sehat untuk Victoria ini terungkap melalui video singkat dan foto yang diunggah oleh Victoria, melalui laman akun Instagram pribadinya kemarin, Selasa 17 April 2018.

A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Apr 17, 2018 at 4:30pm PDT

Dalam satu video Instastory tersebut, terlihat jelas bagaimana Victoria merasa senang bahwa anak-anaknya sangat memahami dirinya yang punya pola makan sehat, dengan memilih untuk memberikan kue ulang tahun dibuat dari aneka buah-buahan ketimbang kue tart biasanya.

"They know me to well. Fruit birthday cake for breakfast," tulis Victoria sebagai keterangan video.

Soal pola makan sehat dari Victoria ini sendiri, kala itu pada 2016 sudah pernah diungkapkan oleh celebrity chef Wolfgang Puck yang biasa menghidangkan masakannya untuk Victoria dan David di Beverly Hills.

Menurut sang juru masak, Victoria memang sangat jarang mengganti menu makanannya dan sudah merasa puas dengan sajian sepiring sayur-sayuran kukus seperti sayur bayam dengan sedikit garam, sedangkan di saat yang bersamaan sang suami, David hadir dengan menyantap hidangan daging steak di piringnya.

