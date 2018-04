SEMARANG - Salah satu selebriti ternama di Indonesia, Aura Kasih, menyempatkan diri mengunjungi salah satu objek wisata di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), yaitu Lawang Sewu, Selasa kemarin. Kegiatan itu dilakukan Aura Kasih di tengah kesibukannya mempromosikan film layar lebar terbaru yang ia bintangi bertajuk Arini di Kota Semarang.

Tak lupa perempuan 31 tahun itu memamerkan foto-fotonya saat berada di Lawang ke akun Instagramnya, @aurakasih. "She is a smile in the dark," tulis Aura Kasih pada keterangan fotonya di Lawang Sewu yang ia unggah.

(Baca Juga: 6 Tokoh Paling Misterius Sepanjang Sejarah Manusia)

Sebelum ke salah satu objek wisata di Kota Semarang tersebut, aktris yang juga merupakan salah satu finalis Miss Indonesia 2007 itu menghadiri acara nonton bareng (nobar) film Arini di mal Paragon City, Jl. Pemuda, Semarang Tengah, Kota Semarang. Dalam kegiatan itu, Aura ditemani istri Kapolda Jateng Irjen Condro Kirono, Santi Condro Kirono.

 

Selain itu, ada pula beberapa penonton lain yang juga hadir di acara nonton bareng film tersebut. "Nonton bareng film Arini bersama ibu kapolda Jateng dan seluruh wanita-wanita hebat," ungkap Aura Kasih.

(Baca Juga: Baju Berusia Lebih dari Seribu Tahun Dihargai Nyaris Rp10 M, Seperti Ini Wujudnya)

Di film Arini, Aura Kasih menjadi salah satu utama yang memerankan tokoh utama di film tersebut, yakni Arini. Film tersebut diangkat dari novel karya Mira W. pada 1982 yang memiliki serupa. Pada 1987 silam, novel tersebut juga pernah diangkat menjadi film layar lebar dengan bintang utama Widyawati dan Rano Karno.

(ris)