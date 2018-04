PARIWISATA merupakan industri dinamis yang dimiliki oleh semua negara di dunia. Namun untuk memajukan industri ini, diperlukan kerjasama komprehensif antar suatu negara, sehingga setiap pihak mendapatkan feedback atau timbal balik yang setimpal.

Misalnya, jika suatu negara ingin mendatangkan wisatawan asing, mereka harus memiliki strategi khusus untuk menarik perhatian wisatawan tersebut. Melalui kerjasama antar negara inilah sebuah jembatan dapat dibangun demi memajukan industri pariwisata masing-masing.

Hal tersebut kemudian melatarbelakangi terbentuknya kerjasama sama apik antara The Malaysian Association of Tour and Travel Agent (MATTA) dengan Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO) yang telah menyelenggarakan kegiatan "MATTA Sales Mission Visit Indonesia" pada 16 April 2018 di Surabaya, dan 18 April 2018 di Jakarta.

Melalui forum Table Top (B to B), keduanya sepakat untuk mempertemukan para travel agent di Surabaya dan Jakarta dengan tour operator dan theme park dari Malaysia. Misi tersebut juga akan menyoroti produk-produk wisatat terbaru Malaysia seperti Taman Air Petualangan Desaru Coast di Johor, dan Games Masters Asia-Pasifik (APMG) pertama yang rencananya akan diluncurkan pada 7-15 September 2018 di Penang.

Dalam kata sambutannya, Elly Hutabarat selaku Ketua Umum ASTINDO mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama antar dua negara dalam hal pertukaran perdagangan dalam bidang pariwisata.

"Kali ini, MATTA chapter Kuala Lumpur mewakili Malasyaia menawarkan destinasi-destinasi unggulan di negaranya. Dan tentu sebaliknya, kita juga akan menyelenggarakan acara serupa di Malaysia dengan penawaran destinasi-destinasi unggulan di seluruh Indonesia," tutur Elly Hutabarat, di Pullman Jakarta, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (18/4/2018).

Sementara itu, Rocky Kho selaku Ketua MATTA Chapter Kuala Lumpur menjelaskan bahwa misi perdagangan ini diikuti oleh 35 anggota MATTA yang terdiri dari 20 travel agent, 15 hotel dan theme park. Tujuannya adalah untuk mempromosikan destinasi wisata Malaysia, baik yang sudah ada maupun yang baru.

"Kami juga ingin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Indonesia ke Malaysia yang sejalan dengan peogram "Visit Malaysia Year 2020"," papar Rocky Kho.

Seperti diketahui, wisatawan Indonesia menjadi wisatawan kedua terbesar yang datang ke Malaysia dengan jumlah 2.796.570 orang pada tahun 2017 lalu. Dengan diadakannya program VMY 2020, diharapkan jumlah wisatawan akan terus bertambah dan mencapai target 3.4 juta wisatawan pada 2020 mendatang.

Di kesempatan yang sama, pihak Tourism Malaysia juga sempat memaparkan bahwa jumlah penerbangan dari Indonesia ke Malaysia semakin beragam. Setidaknya ada 8 maskapai penerbangan yang sudah melayani rute Indonesia-Malaysia diantaranya, Garuda Jndonesia, Malaysia Airlines, AirAsia, Lion Air, Batik Air, Malindo, Citilink, dan KLM. Bahkan, tahun ini Citilink membuka direct flight menuju Penang dan juga beberapa flight baru Malindo dari Jakarta ke Kota Kinabalu.

