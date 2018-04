ACARA karnaval terbesar di Indonesia, Jember Fashion Carnaval akan kembali digelar pada 7-12 Agustus mendatang. Tahun ini, pesta karnaval ini akan mengusung tema ASIALIGHT.

Pada perhelatan itu, para pengunjung dapat melihat ribuan orang dari berbagai usia mengenakan kostum-kostum unik dan melintasi catwalk terpanjang di dunia, yaitu 3,6 kilometer. Mereka akan merepresentasikan kebangkitan negara-negara Asia di tingkat dunia dalam 10 defile (arak-arakan).

Presiden Jember Fashion Carnaval (JFC) Dynand Fariz mengatakan, 10 defile yang terpilih mewakili Benua Asia memiliki keelokan sejarah dan budaya yang dilambangkan dengan Kujang yang menjadi Pusaka Nusantara, Stars simbol dari cahaya, Thailand negara kerajaan Seribu Pagoda, Silla salah satu dari tiga kerajaan besar di Korea yang memiliki gendang tradisional bernama Seyogo berbentuk jam pasir, dan Shogun pemimpin para pejuang Samurai di era kekaisaran kuno Jepang.

(Baca Juga: Gaet Wisatawan Indonesia, Malaysia Gelar Travel Road Show di Jakarta dan Surabaya)

Ada pula Bian lian, seni mengubah wajah dalam opera China, Babilonia yang pernah menjadi negara kuno paling makmur dalam sejarah Irak, Ottoman (Turki) kekaisaran yang memiliki kekuasaan lintas benua dan menjadi pusat interaksi antara dunia Barat dan Timur, Arab Saudi, dan India.

"Model-model yang tampil di sini telah mengikuti berbagai event karnala nasional dan internasional. Mereka akan melintasi catwalk terpanjang di dunia, 3,6 kilometer," ujar Dynand dalam konferensi pers JFC 2018 di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Selasa 17 April 2018.

Kostum-kostum yang dikenakan oleh para peserta parade JFC telah memenangkan berbagai penghargaan di dunia internasional. Sebut saja Lampung yang meraih Best National Costume Miss International 2014 di Tokyo- Jepang dan Best National Costume Miss Grand International 2016 di Las vegas – USA; Toraja Tongkonan meraih Best National Costume Miss Supranational 2015 di Polandia; Borobudur meraih Best National Costume Miss Universe 2015 di Florida,USA; Betawi sebagai Best National Costume Miss Tourism International 2016 di Malaysia; dan Garuda sebagai Top 5 National Costume Miss Universe 2016 di Philipina.

Sementara itu, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan selama ini JFC masuk ke dalam Top 10 Calendar of Events Kemenpar dan layak masuk ke dalam Top 5, bahkan Top 3 bersama dengan Pesta Kesenian Bali yang telah ada sejak 40 tahun lalu.

(Baca Juga: Keren, Geopark Ciletuh Dapat Predikat UGG dari Unesco)

"Kalau untuk karnaval, saya sudah tidak khawatir. Jember sudah ditetapkan sebagai kota karnaval terbaik nasional. Paling orisinil dari karnaval sejenis adalah JFC," jelas Arief Yahya.

Ia juga mengatakan perhelatan JFC tahun ini akan lebih istimewa karena menjadi bagian dalam mempromosikan event Asian Games 2018 yang akan berlangsung pada 18 Agustus hingga 2 September mendatang di Jakarta dan Palembang.

Dalam acara ini, hadir pula Bupati Jember, Faida yang menyampaikan bahwa Jember sangat siap menghelat JFC kembali. Beberapa hal dipersiapkan lebih matang, mulai dari tim medis, 2.000 becak yang akan disulap menjadi cantik, hingga kegiatan city tour.

"Ada 2.000 becak yang akan melayani tamu-tamu kita. Becak dihias cantik menjadi wisata dan layak jadi bagian dari JFC," pungkas Faida.

(tam)