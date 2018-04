BANYAK orang menyebut ayah adalah cinta pertama anak perempuannya. Maka sudah pasti hubungan batin antara ayah dan anak sangatlah kuat, apalagi dengan anak perempuan.

Tak peduli apakah anak perempuan itu sudah menikah. Posisi ayah tetap ada di dalam hati dan punya tempat tersendiri yang berbeda dengan suami. Intinya, kehadiran suami sama sekali tidak bisa menggantikan posisi ayah.

Begitulah yang terjadi dengan Alyssa Soebandono. Kendati sudah menikah empat tahun bersama Dude Harlino dan memiliki dua anak laki-laki, posisi ayah dalam hati dan benak pesinetron yang akrab disapa Icha ini tetaplah yang teristimewa.

Beberapa saat lalu, Icha memposting tulisan berupa puisi yang berisikan tentang peran seorang ayah dalam kehidupannya. Sebagai perempuan yang sudah menikah dan menjadi seorang ibu, tentu Icha dapat memaknai lebih dalam tentang arti seorang ayah.

Lewat akun Instagram-nya @ichasoebandono, ia menulis banyak ungkapan terima kasih untuk sang ayah Joni Soebandono.

"Dear Daddy @jonisoebandono ," tulis Icha mengawali puisinya.

"Terima kasih karena telah membesarkan Icha selama ini. Bersusah payah bersama Mama, melewati segala rintangan.

- Terima kasih karena telah menjadi pahlawan dalam hidup Icha.

- Terima kasih karena telah menjadi sosok Ayah yang tangguh.

- Terima kasih karena telah mengajarkan Icha begitu banyak hal agar bisa menjadi kuat.

- Terima kasih karena telah menjadi Ayah terbaik untuk anak-anaknya.

- Terima kasih karena telah memberikan semangat untuk Icha agar terus menuntut ilmu.

- Terima kasih karena Daddy selalu ada dan memberikan kepercayaan untuk Icha.

- Dan terima kasih, karena telah membantu Icha dalam "Pencarian Makna Kehidupan," tulisnya.

Di penutup puisi Icha mengungkapkan rasa cintanya kepada laki-laki yang mengasihinya tanpa batas. "I love you, Daddy. And I am a proud daughter. Thank you for being my Dad πŸ’™."

Dari unggahan itu followers Icha memberi komentar positif dan memuji tulisannya yang indah.

