IDE kreatif untuk membuat suatu karya memang bisa datang dari mana saja. Bisa dengan melihat-melihat pemandangan cantik di sebuah tempat, melihat gaya arsitektur bangunan di suatu negara, melihat aktivitas kehidupan masyarakat, atau sesederhana menonton film dan membaca-baca majalah.

Ide untuk menciptakan suatu karya dengan hanya melakukan kegiatan sederhana, inilah yang dialami oleh Liliana Tanoesoedibjo dalam menciptakan program animasi Kiko, salah satu program tayangan animasi terkenal andalan stasiun televisi RCTI. Liliana mengaku, ide awal untuk menciptakan tokoh karakter animasi tersebut, awalnya hanya diawali dari sebuah majalah.

“Berawal dari majalah Just For Kids, ada sebuah cerita bernama Kiko. Petualangan Kiko ini menceritakan tentang kisah di bawah laut, yang mana binatang yang hidup di bawah laut tersebut terkena ledakan, lalu mereka menjadi mutant kemudian berubah bentuk fisiknya. Awalnya saya perkenalkan ke anak-anak lewat majalah, baru kemudian kita bawa live ke televisi, untuk menjadi animasi, enggak mau meniru cerita luar negeri kita buat karakternya beda,” jelas Liliana, Kamis (19/4/2018) kala ditemui Okezone dalam sesi wawancara khusus di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Keterlibatan Liliana di dunia animasi ini, lebih lanjut dikisahkan berawal dari mimpi dirinya yang berkeinginan Indonesia untuk bisa memiliki animasi besar.

“Saya melihat Disney itu sangat besar, saya bermimpi kapan ya Indonesia punya animasi sebesar seperti Disney. Nah sampai akhirnya seperti yang saya bilang, awalnya lewat majalah Just For Kids, kita bikin karakter-karakter sendiri. ini bentuk kontribusi saya untuk anak-anak bangsa. Saya suka nulis, suka dengan kreativitas ya ini tantangan untuk saya. Saya harus buat sesuatu yang baik untuk anak-anak Indonesia, biar mereka bisa menonton produksi dalam negeri juga yang punya value, punya karakter sendiri yang bisa kita banggakan,” pungkasnya.

Seperti yang diketahui, saat ini MNC Animation sendiri selain membuat program animasi Kiko juga sudah menghasilkan karya animasi lainnya yakni Entong, Zak Storm, dan juga Titus.

(ful)