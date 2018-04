GELARAN travel fair sangat ditunggu-tunggu banyak kalangan traveler. Yang pasti Anda mencari penawaran harga akomodasi termurah atau kalau beruntung bisa liburan gratis.

Start up travel besutan MNC Group, Misteraladin.com menggelar Mister Aladin Travel Fair di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Traveler bisa mendapatkan banyak kejutan promo tiket pesawat dengan harga hotel murah mulai Rp10 ribu-Rp99 ribu. Anda bisa berburu tiket murah dan hotel untuk libur Lebaran dan sekolah yang pasti ditunggu banyak kalangan.

Derdasarkan data kuartal I tahun 2018, 30% dari total pemesanan adalah untuk liburan Idul Fitri. Jumlah ini lebih besar dari pemesanan di kuartal I tahun 2017 yang hanya 11%. Ada juga peningkatan pemesanan hotel sebesar 18% dari kuartal IV tahun 2017 ke kuartal I tahun 2018 di destinasi-destinasi yang sedang naik daun di Indonesia.

Chief Operating Officer Mister Aladin Nitha Sudewo mengatakan, semua orang dari sekarang mencari tiket untuk mudik ke kampung halaman atau menghabiskan libur Lebaran yang paling dinanti. Karena itu, acara dihelat dengan waktu yang tepat.

"Selama empat hari kami berikan harga promo terbaik dari tiket pesawat dan hotel mulai harga Rp10 ribu. Traveler yang berencana liburan bisa berburu akomodasi murah di sini," ujar Nitha ditemui di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Kamis (19/4/2018).

Harga penawaran terbaik menyasar destinasi wisata bintang lima di Indonesia. Seperti Bali, Lombok, Sumba, Labuan Bajo, Danau Toba, serta destinasi wisata lain yang disebut Bali Baru di Indonesia.

Nitha menyadari, traveler saat ini ingin pergi liburan ke destinasi wisata berkelas, tapi mendapat akomodasi dengan harga murah. Apalagi saat libur Lebaran dan sekolah nanti diprediksi jumlah kunjungan wisatawan ke sana akan meningkat.

"Orang Indonesia trennya saat ini ingin datang ke tempat-tempat berkelas seperti 10 destinasi Bali Baru. Karena itu, kita fasilitasi mereka dengan akomodasi yang murah," terangnya.

Mister Aladin Travel Fair dihelat selama 4 hari, tepatnya pada tanggal 19-22 April 2018. Banyak promo menarik yang ditawarkan dalam program Happy Hour yakni pukul 10.00-12.00 dan 15.00-17.00 WIB setiap hari.

Uniknya, Mister Aladin juga menantang traveler yang ingin pergi liburan dadakan. Anda diberikan kesempatan liburan gratis ke destinasi wisata domestik secara acak. Jika ingin tahu tips dan trik seputar traveling, Anda bisa mengikuti talkshow bersama Ussy Sulistiawaty, Sara Sofyan, dan Daniel Mananta.

Kalau tak sempat datang ke lokasi acara, traveler tetap bisa menikmati promo spesial di Mister Aladin Travel Fair lewat website selama empat hari. Anda bisa mendapatkan promo TTM (Terbang Tapi Murah) dengan diskon sampai dengan Rp500 untuk tiket pesawat rute domestik.

Lalu, traveler bisa mendapatkan promo HTS (Hotel Terhemat Se-dunia) dengan diskon hingga 15% untuk semua hotel yang bekerja sama dengan Mister Aladin. Antara lain Amaroossa Hotels, Best Western Hotels and Resort, BATIQA Hotels, Dvaree Hotels and Resort, Kagum Hotels, Rooms Inc. Semarang, Topotels Hotels and Resorts, dan Waringin Hospitality.

“Dengan lebih banyak promo dan produk baru, kami berharap di travel fair kali ini bisa menarik setidaknya 8000 pengunjung untuk datang ke sini," tutup Nitha.

