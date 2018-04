SIAPA yang tidak kenal dengan animasi produksi Disney? Mulai dari Mickie Mouse hingga yang paling baru Zootopia selalu jadi idola banyak anak-anak maupun orang dewasa yang masa kecilnya besar dengan kisah Disney.



Setiap kisah yang ditampilkan dalam film animasi Disney selalu punya arti besar bagi sebagian orang. Sebagai bentuk realisasi setiap karakter tersebut, akhirnya diadakan event tahunan Disney on Ice Everyone's Story yang diselenggarakan di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu 18 April 2018.



Di hari pertama ini, penonton yang datang sudah cukup banyak. Berdasar pengamatan Okezone, bangku yang disediakan pihak penyelenggara hampir terisi semua. Hal yang mesti diperhatikan adalah semua penonton terhanyut karena aksi setiap karakter yang bisa dilihat langsung di atas stage yang terbuat dari es berukuran besar.



Jika bisa diceritakan awal kisahnya, Mickie dan Minnie muncul sebagai salah satu karakter paling legendaris dari Disney. Dua sosok ini didampingi Donald Duck dan Goofy yang ceria. Mereka membuka event ini dengan penuh semangat dan membuat penonton yang didominasi anak-anak itu berteriak kencang. Bahkan, terlihat dari mereka banyak yang ikut lompat-lompat saking girangnya.



Kemudian, tidak hanya Mickie dan Minni dan dua sahabatnya itu, muncul juga karakter Zootopia yang semakin menambah riuh suasana. Tak ketinggalan ada juga karakter dari setiap pasangan di Disney, mulai dari Cinderella, Snow White, Beauty and The Beast, The Mermaid, Rapunzel, dan Aladin.



Semua karakter itu muncul di satu stage yang sama dan menunjukan tarian yang indah. Tidak hanya meluncur dan menari, karakter-karakter ini juga terbang dan beberapa dari mereka ada yang diangkat sampai ke udara oleh pangerannya. Decak kagum dan tepuk tangan semakin gemuruh dibuatnya!



Nah, satu yang tidak boleh ditinggalkan adalah kisah Frozen yang di dalamnya ada Anna dan Elsa. Kisah Disney ini cukup fenomenal di Indonesia dan itu juga tergambarkan jelas saat mereka tampil. Banyak anak-anak yang terus berteriak dan melambaikan tangan ke arah Anna maupun Elsa.



Sountrack Frozen berjudul Let It Go pun dinyanyikan bersama-sama oleh hampir seluruh pengunjung yang hadir. Suasana semakin meriah saat Anna menyelamatkan Elsa dari hantaman pedang tajam Pangeran Hans. Pengunjung banyak yang meneriakkan "aaaaah" dan suasana menjadi haru setelah Anna kembali pulih setelah dihantam pedang itu.



Tak hanya berhenti di situ, pertunjukan pun berlanjut ke sepenggal kisah Toy Story dan Mulan. Untuk kisah Mulan, barongsai merah besar dan penari payung yang cantik menyita perhatian penonton. Sosok Mulan pun tergambarkan dengan cukup sempurna.



Di akhir cerita, semuanya dihibur dengan kisah The Lion King yang penuh petualangan seru. Simba yang dikenal sebagai raja hutan pun diperankan dengan cukup baik. Aksi dan manuver-manuver pemerannya saat ber-ice skating pun patut diacungi jempol. Keren!





Salah seorang selebriti, Ashanty yang datang ke acara tersebut menuturkan bahwa dirinya memang sangat tertarik dengan kisah-kisah Disney. "Saya sangat senang bisa melihat langsung pertunjukan Disney on Ice Everyone's Story 2018 ini. Keren bangeeeeet!" katanya dengan nada ceria seusai pertunjukan.



Tertarik untuk menyaksikannya? Siapkan diri untuk merogoh kocek mulai dari Rp200 ribu hingga Rp1,25 juta. Harga yang pantas untuk pertunjukan kelas internasional!

(hth)