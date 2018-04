SEBAGAI pencinta Disney, kehadiran pertunjukan Disney on Ice seperti mimpi menjadi nyata. Bisa melihat langsung setiap karakter Disney adalah kebahagiaan yang mungkin sulit diungkapkan pencintanya.



Nah, terhitung sejak Rabu 18 April 2018, Disney on Ice hadir di ICE BSD, Tangerang Selatan, dengan konsep Disney on Ice Everyone's Story. Di pertunjukan ini tentunya banyak sekali karakter Disney yang ditampilkan. Mulai dari yang paling legendaris yaitu Mickie dan Minnie Mouse, hingga yang teranyar di Disney on Ice, Zootopia.



Karakter-karakter ini tampil dengan bermain ice skating di atas permukaan es. Tak hanya sekadar tampil, mereka juga beraksi sambil menari-nari, dan melakukan gerakan akrobat seperti berdiri di atas pundak, meliuk-liuk di pegangan satu kaki, dan banyak hal menarik lainnya.



Dari pantauan langsung Okezone di pertunjukan ini, anak-anak yang mendominasi populasi pengunjung tampak sangat gembira melihat karakter Disney kesayangannya menyanyi dan menari. Bahkan, ada anak-anak yang sampai berjoget dengan semangat di atas bangkunya.



Salah seorang selebriti, Ashanty terlihat hadir di pertunjukan seru ini. Ternyata Ashanty dan anak perempuannya Arsy Addara Musicia Nurhermansyah memang sangat menyukai kisah-kisah Disney.



Nah, dari banyaknya karakter Disney yang ditampilkan, ternyata Ashanty dan Arsy menyukai karakter Elsa dan Snow White. "Iya nih, aku sama Arsy suka banget sama Elsa dan Snow White. Mereka itu sosok yang tidak hanya cantik tapi punya karakter yang luar biasa," papar Ashanty yang juga hadir bersama Aurel Hermansyah, Rabu malam 18 April 2018.



Di sisi lain, ketika banyak pengunjung yang hadir mengenakan pakaian bertema princess Disney, Ashanty memilih untuk mengenakan busana merah marun yang elegan. "Ah, kalau aku pakai baju Princess juga, aneh nanti keliatannya. Jadi, Arsy aja," jawab Ashanty lalu tertawa. Ya, Arsy datang ke Disney on Ice dengan mengenakan kostum Snow White, tak heran jika dia tampak sangat menggemaskan.

Tidak hanya Arsy, Rafatar yang datang bersama Nagita Slavina juga terlihat mengenakan busana karakter Disney, yaitu Buzz si robot di Toy Story. Sama dengan Ashanty, Nagita pun datang tidak dengan kostum Princess Disney-nya.



Ingin ikut merasakan keseruan di Disney on Ice Everyone's Story di ICE BSD? Acara ini masih berlangsung hingga 22 April dengan harga tiket mulai dari Rp200 ribu hingga Rp1.250.000!

(hth)