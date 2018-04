KAUM remaja di era milenial atau yang populer dengan sebutan kids jaman now selalu dikaitkan dengan teknologi. Karena perkembangan teknologi memang sudah begitu pesat sehingga kehidupan sehari-hari pun tak luput bersentuhan dengan segala hal yang berbau teknologi.

Di sisi lain, masa remaja adalah masa yang cukup singkat dalam fase kehidupan, di mana hanya berlangsung dalam beberapa tahun tahun saja. Ini merupakan fase seseorang sedang dalam pencarian jati dirinya dan tidak diragukan lagi itu merupakan fase paling menarik dalam diri seseorang.

Hal inilah yang kemudian mendasari seorang remaja belia berusia 16 tahun, Andew Ryan Samuel menulis buku motivasi. Kegemaran Andrew menulis memang sudah ada sejak kecil, ia memilih menulis buku motivasi karena ingin mendorong remaja seusianya percaya diri dan berprestasi.

"Berawal dari kesadaran bahwa tidak semua remaja di kehidupan ini beruntung untuk menikmati masa-masa remaja mereka. Banyak dari mereka yang dihancurkan oleh kurangnya rasa percaya diri dan kehidupan yang keras dari lingkungan, dan sebagai sesama remaja saya ingin memberikan semangat dan dorongan kepada teman-teman sebaya untuk berjuang melewati masa remaja yang penuh prestasi," ungkap Andrew dalam peluncuran bukunya yang berjudul The Trigger To Everything di Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (20/4/2018).

Andrew pun mengatakan inspirasinya dalam menulis buku berawal dari pengalaman pribadi. Ia ingin mengejar mimpi menjadi sosok yang sukses. Pria berwajah oriental ini berharap buku karyanya dapat menjadi bahan bacaan inspiratif bagi generasi muda milenial sebab di dalamnya berisi wawasan seputar bagaimana membangun kepercayaan diri seseorang mengejar mimpi menjadi sukses.

Sejak usia 7 tahun, Andrew sendiri telah terbiasa mencorat-coret kertas, yang apabila dikumpulkan dapat mencapai lebih dari satu pohon. Kebiasaan itu pun ia sadari dan merasa ia berpotensi menulis buku. Dengan talenta berbahasa Inggris yang baik, Andrew menulis bukunya dalam bahasa Inggris, yang mana masih jarang penulis Indonesia menulis dalam bahasa Inggris.

"Saya ingin tulisan yang di dalamnya banyak berisi dorongan dan semangat yang memotivasi ini bisa dibaca oleh remaja-remaja di bebebagai belahan dunia. Saya berharap mereka bisa memahami dan ini menjadi jalan bagi saya untuk sukses go internasional," sambungnya.

Buku yang ditulis Andrew banyak berisi wawasan bagaimana seseorang merencanakan dan mengembangkan impian sampai mimpinya terwujud. Ia berbagi tentang banyak hal positif yang dapat meningkatkan kepercayaan diri remaja yang semakin menipis.

"Saya ingin pembaca khususnya remaja dapat mengembangkan bakat, inovasi, dan tekad untuk sukses sehingga bisa memajukan negeri ini untuk mampu bersaing secara internasional," tukas remaja yang memiliki motto 100% head dan 100% heart ini.

