SELAIN bisnis kecantikan dengan produk make-up dan parfum, sosok selebriti baik lokal ataupun mancanegara juga sudah tidak asing lagi dengan industri dunia food and beverage atau dunia kuliner.

Sebut saja contohnya aneka produk kuliner oleh-oeh kekinian ala para artis di Indonesia, produk makanan dari para celebrity-chef, hingga ada juga produk makanan sehat dari Oprah Winfrey.

Setelah sederet selebriti terjun ke dunia industri kuliner, kini mantan pegulat profesional yang sekarang merupakan aktor Hollywood terkenal, Dwayne Johnson 'The Rock' juga tidak mau ketinggalan untuk ikut serta dalam bisnis kuliner.

Sebagaimana diwarta Foxnews, Jumat (20/4/2018) The Rock diberitakan telah mengumumkan dirinya akan merilis merek minuman tequila nya sendiri, bernama Mana. Lebih lanjut disebutkan, dokumen resmi telah diproses ke kantor hak paten Amerika Serikat, U.S Patent and Trademark Office pada Januari lalu, memasukkan nama Mana yang berasal dari kata Polynesia yang punya arti spirit alias semangat.

Sementara itu, koneksi antara Dwayne Johnson dan Mana sendiri kurang lebih karena pria yang baru saja membintangi film Baywatch tersebut memiliki latar belakang sejarah Samoan. Selain itu, Dwayne sudah dari lama mengikrarkan kecintaannya terhadap Mana dan minuman tequila itu sendiri, dengan mengatakan bahwa minuman tequila lah yang biasa ia konsumsi di saat "cheat days" ,hari-hari di saat dirinya bisa bebas mengonsumsi makanan dan minuman apapun yang diinginkan.

Terlepas sebagai minuman utama yang ia nikmati saat cheat days, minuman tequila juga adalah minuman yang disajikan oleh Dwayne ketika bertemu dengan pangeran Arab Saudi, walau akhirnya Dwayne mendapatkan kritik karena Arab Saudi adalah negara yang tidak memperbolehkan alkohol.

Well, sementara itu soal tanggal resmi kapan minuman tequila Mana ala Dwayne ini hingga berita ini disitat, belum ada keterangan lebih lanjut soal kapan minuman tequila ini dijual secara resmi ke pasaran dan dapat dibeli masyarakat umum.

