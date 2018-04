Cicipi Cita Rasa Manis Berlapis di Pantai Indah Kapuk

BELUM lengkap rasanya setelah makan besar kalau tidak ditutup dengan makanan manis. Mulai dari cake, aneka pastries hingga es krim akan menjadi penutup berlapis yang menyenangkan. Beragam dessert memang bisa Anda temukan di daerah Pantai Indah Kapuk, namun hanya yang terbaik yang akan Cashbac rekomendasikan kepada Anda. Berikut empat restoran terbaik yang menu dessert-nya harus Anda coba kali ini.

1. Ignasia’s

(Foto: cashbac/Instagram Ignasia)

Kata siapa dessert itu tidak sehat? Ignasia’s adalah salah satu tempat yang bisa Anda kunjungi dan temui aneka ragam smoothie bowl yang rasanya bikin nagih namun tetap sehat. Rahasianya sederhana, mereka hanya menggunakan buah segar dan kreativitas dalam menciptakan menu yang menghasilkan perpaduan rasa yang menyegarkan. Akan tetapi jika Anda merasa smoothie masih kurang, cake yang disediakan di Ignasia’s juga tidak patut untuk dilewatkan.

2. Sweet Hut

(Foto: cashbac/Instagram Sweet Hut)

Sweet Hut memang adalah surganya pencinta makanan manis. Dengan suasana tempat yang menyenangkan, Sweet Hut terasa terlalu manis untuk dilewatkan. Ada dua tempat yang bisa Anda pilih untuk menikmati hidangan dessert favorit, namun kami rekomendasikan lokasi outdoor untuk mendapatkan pengalaman baru yang lebih menyenangkan. Untuk menu dessert jagoan disini ada 1 yang harus Anda coba yaitu Fresh Mango Sago Pomelo Soup with Mango Ice Cream and Coconut Pudding yang berisi buah mangga segar dengan sup sago dan ditambah dengan pudding mangga, enak banget dan tidak bikin eneg.

3. Young Dong

(Foto: cashbac/Instagram Young Dong)

Belum lengkap kalau kita tidak membahas es serut yang kekinian dari Korea atau yang lebih dikenal dengan Bingsu. Young Dong yang letaknya strategis ini, tempatnya terasa sangat hangat karena Anda akan langsung disambut dengan nuansa Korea yang sangat kental, serasa seperti berada di drama Korea. Uniknya disini es serut tidak melulu disajikan dengan menggunakan kacang merah, melainkan digantikan dengan potongan cheese cake ataupun brownies yang akan disesuaikan dengan menu yang Anda pesan. Penasaran? Langsung aja yuk kesini!

4. Nokcha





(Foto: cashbac/Instagram Nokcha)

Anda pencinta matcha? Berarti Anda memilih tempat yang tepat karena Nokcha yang didominasi warna hijau dan merah muda ini memiliki beberapa varian matcha yang wajib Anda coba. Tidak hanya itu, matcha yang mereka sajikan langsung didatangkan dari Korea, sehingga soal rasa tidak perlu diragukan lagi. Suka selfie? Pas banget karena hampir semua spot yang ada di Nokcha itu instagramable!

(hth)