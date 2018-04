SETIAP orang punya caranya sendiri untuk memperbaiki penampilan. Salah satunya adalah memerhatikan kesehatan dan bentuk tubuh.



Masalah yang banyak dihadapi banyak masyarakat sekarang adalah sulitnya menurunkan berat badan. Padahal sudah banyak jenis diet dan treatment pengurusan badan yang dilakukan, namun hasilnya nihil.





Sebetulnya ada alasan kenapa hal itu terjadi. Dijelaskan Head of Sell and Marketing Lighthouse Indonesia Esty Meirizka, salah satu penyebabnya adalah penurunan berat badan tanpa didampingi ahli. "Banyak orang yang salah kaprah dengan penerapan diet. Memang diet itu penting, tapi yang lebih penting adalah diet didampingi ahlinya," paparnya kepada Okezone saat diwawancarai di acara Awarding Day 2018 Light Weight Challenge by Lighthouse di Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (21/4/2018).



Esty melanjutkan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang melakukan diet itu hanya mengandalkan Google. Hal semacam ini akan sangat sulit terlihat hasilnya terlebih dia tidak mengetahui bagaimana kondisi tubuhnya.



Nah, pendampingan penurunan berat badan itu dirasakan sekali manfaatnya oleh Andina Ocpritavia, pemenang Light Weight Challenge 2018. Menurutnya, untuk bisa memiliki tubuh yang lebih sehat itu perlu usaha lebih dan yang terpenting melakukannya didampingi oleh ahlinya.



Perlu Anda ketahui, Andina sendiri memiliki motivasi yang cukup menarik untuk bisa menurunkan berat badan. "Setelah saya selesai S3 di Universitas Padjajaran Bandung, saya berpikir bahwa gol apalagi yang mau saya capai selain menemukan jodoh. Setelah pemikiran itu muncul, akhirnya saya mulai berikhtiar untuk mau menurunkan berat badan untuk terlihat lebih menarik dan tentunya sehat," paparnya sedikit haru.



Andina menambahkan, sebetulnya bukan niat untuk langsing tetapi untuk memiliki kehidupan yang lebih sehat. "Ke depannya saya berjanji akan tetap terus menjaga pola makan sehat. Saya memiliki berat badan ideal yaitu 58 kg dan angka itu masih jauh. Bagaimana pun, ini permulaan hidup sehat yang baik untuk saya," ucapnya.



Lalu, Andina juga menyampaikan pesan kepada setiap orang yang ingin hidup sehat. "Di luar sana, Anda harus sadar bahwa kesehatan adalah investasi. Memiliki badan yang sehat itu capaian yang baik. Jadi, tidak ada yang tidak mungkin. Hidup sehatlah mulai dari sekarang," tambahnya.

