KABAR berita bahagia datang dari pasangan kerajaan Inggris, Pangeran William dan sang istri, Duchess of Cambridge, Kate Middleton tepat hari ini, Senin 23 April 2018.

Hanya berselang dua hari dari hari ulang tahun sang buyut, Ratu Elizabeth II pada 21 April kemarin, sebagaimana diwarta Dailymail, Senin (23/4/2018) Kate melahirkan anak ketiganya, berjenis kelamin laki-laki pada pukul 11 siang waktu Inggris, dengan berat sekitar 8lb 7oz yakni 3,8 kilogram.

Pengumuman akan Kate telah berhasil melahirkan putra kedua, anak ketiganya dengan sehat dan aman tanpa ada komplikasi tersebut pun secara resmi telah diumumkan oleh pihak istana Kensington melalui laman akun Twitter Kensington Palace.

“Her Royal Highness the Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.

“The baby weighs 8lb 7oz. The Duke of Cambridge was present for the birth.

“The Queen, the Duke of Edinburgh, the Prince of Wales, the Duchess of Cornwall, Prince Harry and members of both families have been informed and are delighted with the news.

“Her Royal Highness and her child are both doing well,” bunyi tuit yang diunggah oleh Kensington Palace pada 23 April 2018 pukul 07.03 PM waktu Inggris.

Kate sendiri diketahui lebih lanjut melahirkan di sebuah tempat privat, yakni Lindo Wing di rumah sakit St Mary’s Hospital yang berlokasi di Paddington, London. Calon kakak ipar Meghan Markle ini dilaporkan telah masuk Lindo Wing di hari ini, sebelum pukul 6 pagi.

Anak ketiga Pangeran William dan Kate Middleton dengan gelar resmi His Royal Highness dan merupakan Prince of Cambridge ini resmi masuk ke daftar antrian nomor lima tahta kerajaan Inggris, setelah dua saudaranya Pangeran George dan Putri Charlotte. Sementara itu, kelahiran anak ketiganya yang berjenis kelamin laki-laki ini dikatakan lebih lanjut cukup mengejutkan William dan Kate sendiri, yang memilih untuk tidak mau mengetahui jenis kelamin bayi mereka saat masih masa kehamilan.

Soal kepulangan ke rumah, Kate diprediksikan akan kembali ke rumah utama, Istana Kensington dalam beberapa jam ke depan, seperti ketika ia melahirkan Putri Charlotte pada 2015 lalu. Kedua anak Kate dan William lainnya, Pangeran George dan Putri Charlotte sendiri kemungkinan akan mengunjungi rumah sakit untuk menengok Kate dan juga saudara bungsu mereka, seperti tiga tahun lalu ketika George datang ke rumah sakit untuk melihat langsung Putri Charlotte yang baru lahir.

Selain hanya berselang dua hari dengan hari kelahiran sang buyut, Ratu Elizabeth II, anak ketiga William dan Kate juga disebutkan tepat lahir pada hari St George’s Day sekaligus juga tanggal kelahiran Lady Gabriella Windsor, anak dari Pangeran dan Putri Michael of Kent, yang lahir pada 23 April 1981.

Selamat untuk Pangeran William, Kate Middleton, Pangeran George dan Putri Charlotte atas kelahiran anggota keluarga terbaru!

