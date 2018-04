TANTANGAN dalam mempertahankan biduk rumah tangga tidaklah mudah. Maka tak heran bila banyak orang yang kagum terhadap pasangan suami istri yang mampu hidup bersama puluhan tahun. Namun masih ada alasan lain untuk menambah kekaguman.

Mungkin sebagian orang berpikir jika awal pernikahan menjadi waktu yang terindah. Sebab pada masa itu belum begitu banyak permasalahan yang dihadapi dan pasangan masih diliputi euforia kebahagiaan karena bisa bersatu. Tapi tahukah Anda bila penelitian baru mengungkapkan pasangan yang paling bahagia adalah mereka yang sudah menjalin hubungan pernikahan minimal 20 tahun.

Melansir Independent, Selasa (24/4/2018), sebuah penelitian mengungkapkan pasangan yang sudah menikah lebih dari 20 tahun melaporkan kehidupannya lebih bahagia dan lebih cocok satu sama lain. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Social Networks dan Life Course itu memeriksa data dari studi Marital Instability Over the Life Course, yang mencakup informasi dari 2.034 orang yang sudah menikah. Data tersebut mengidentifikasi waktu kepuasan pernikahan sepanjang perkawinan.

Penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan dari Pennsylvania State dan Brigham Young Universities menemukan fakta bahwa pasangan jangka panjang mendapat manfaat kepuasan karena menghabiskan waktu lebih banyak secara bersama dalam kegiatan dibanding pasangan baru. Kepuasan pernikahan secara bertahap menurun selama 20 tahun pertama pernikahan tetapi kemudian mulai stabil lagi setelah masa tersebut.

"Meskipun perceraian sering terjadi akhir-akhir ini, banyak perkawinan yang bertahan seumur hidup. Kehidupan pernikahan jangka panjang memiliki kebahagiaan dan interaksi yang tetap tinggi sementara perselisihan menurun," kata para peneliti. Hasil penelitian mencerminkan jika pasangan menemukan tingkat apresiasi yang lebih dalam setelah bertahun-tahun bersama dan mengarah kepada kepuasan pernikahan.

Selain itu hasil penelitian ini juga mematahkan anggapan bila pasangan yang sudah lama menikah lebih mungkin saling membenci. Menurut peneliti itu adalah stereotip yang menyedihkan dan menyesatkan. Dengan penelitian ini diharapkan pandangan bisa berubah sehingga pernikahan dapat berjalan lebih lama.

