SEJAK dini, idealnya anak-anak sudah harus diajarkan nilai-nilai positif. Salah satunya adalah peduli dengan lingkungan sekitar, sehingga diharapkan mereka bisa memiliki sifat sosial yang tinggi. Hal inilah yang coba dilakukan oleh KidZania.

Tahun ini, edutainment themepark tersebut kembali mengadakan Miss KidZania 2018. Anak-anak perempuan berusia 7-14 tahun yang mengikuti ajang ini diharapkan memiliki proyek sosial yang bisa dilakukan di lingkungan sekitarnya. Proyek bertajuk 'Share For The Community' itu menjadi salah satu penilaian di samping aspek lain yaitu brain, beauty, dan behavior.

"Salah satu penilaian adalah action, yakni bagaimana anak-anak ini melakukan sesuatu yang lebih bermakna untuk lingkungan sekitarnya. Kenapa dari awal lingkungan sekitarnya? Ini karena nanti tugasnya akan ditambah dengan hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan sekitarnya, lebih luas lagi. Jadi pertimbangannya, kami pilih dimana dia bisa melakukan action atau tindakan yang benar-benar bermanfaat bagi sekitarnya," ungkap salah seorang dewan juri Achmad Safarie saat ditemui usai acara pemilihan finalis Miss KidZania 2018, Minggu (22/4/2018) di KidZania Jakarta.

Dari 2.000 anak perempuan yang mendaftar terpilihlah 50 orang. Mereka lalu menjalani audisi hingga terpilih menjadi 24 semifinalis. Dari 24 semifinalis kemudian dipilih 12 orang untuk melaju ke babak grand final yang diadakan Minggu, 29 April 2018.

Semifinalis yang terpilih telah melewati karantina di mana mereka diajarkan modelling class, education class, sharing session, pengembangan kepribadian, serta presentasi social project. Para semifinalis juga menunjukkan bakat mereka seperti menyanyi, melukis, menari, sulap, storytelling, dan masih banyak lagi.

Dari penampilan para semifinalis hari ini, para dewan juri mengaku kagum dengan bakat, kemampuan, maupun proyek sosial yang dimiliki. "Mereka memiliki kepedulian sosial yang cukup tinggi dengan usia beraneka ragam dan hidup di era digital. Jadi dari usia mereka itu masih mau melakukan kerja sosial, entah itu karena di-encourage oleh orangtua, dia sendiri yang melakukan, atau terinspirasi oleh orang lain. Potensi mereka sebenarnya bisa dikembangkan kalau lingkungan sekitarnya men-support, bahwa belajar it's not only academic, non academic but also taking action after what you learn. Jadi apa yang sudah dipelajari dibagi ke orang lain," terang Achmad.

Bersama dua dewan juri lainnya yaitu Karina Nadila dan Atya Irdita, Achmad berharap para finalis yang maju ke babak selanjutnya bisa konsisten dan berkomitmen dengan pencapaiannya. Selain itu, mereka diharapkan melakukan aksi nyata di lapangan terkait proyek sosial dan menganggap ajang ini sebagai pengalaman.

Sementara itu, Fani Moe selaku Marketing Communication Manager berharap para finalis yang terpilih menjadi Miss KidZania mampu mengampanyekan program-program yang telah disusun. "Miss KidZania ini layaknya kontes kecantikan tapi versi anak-anak, temanya adalah Kool Girls for a Better World di mana kita mencari anak-anak perempuan berbakat untuk usia 7-13 tahun. Banyak sekali tantangan bakat di era digital sekarang ini. Harapannya (kami) benar-benar menemukan Miss KidZania yang akan menjadi brand ambassador," pungkasnya.

