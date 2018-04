BELUM genap 24 jam setelah kelahiran anak ketiga Pangeran William dan Kate Middleton, pemberitaan mengenai kabar bahagia ini menjadi headline di seluruh dunia.

Banyak pihak yang menyoroti bagaimana Kate menjalani persalinannya, kedatangan pangeran William bersama dengan Prince George dan Charlotte, hingga mobil apa yang membawa keluarga besar itu meninggalkan rumah sakit. Namun, ada juga yang penasaran dengan penampilan Kate saat menghadap masyarakat seusai 5 jam proses persalinannya.

Bagaimana tidak, Kate tampil dengan busana yang anggun berwarna merah dengan detail brokat di bagian lehernya. Begitu juga dengan rambutnya yang sudah tertata rapi pun juga dengan riasan wajahnya yang sudah stunning!

Penampilan Kate ini menjadi tanda tanya besar bagi banyak orang, apakah Kate sempat mempercantik dulu seusai persalinan?

Dilansir dari Daily Mail, Selasa (24/4/2018), penampilan Kate memang menjadi sorotan banyak orang. Ada dua bagian yang sangat disorot, yaitu kaki dan matanya. Jika Anda perhatikan, kaki Kate sama sekali tidak mengalami pembengkakan. Lutut Kate pun tidak sama sekali terlihat menggelambir seperti keju.

Belum berhenti di situ, rambut Kate pun sudah tertata sangat rapi dengan gaya keriting gantung yang menjadi andalannya. Lalu, tangan Kate pun dianggap tidak mengalami perubahan penggemukan yang berarti. Ini terlihat saat Kate menggendong anaknya dan berfoto di tangga Lingo Wing.

Foto dirinya bersama sang suami dan bayi yang baru dilahirkannya di tangga Lindo Wing menjadi viral di seluruh dunia. Foto itu juga menjadi bukti bahwa penampakan Kate 5 jam setelah persalinan sudah sangat anggun dan cantik seperti Kate biasanya.

Tak hanya penampilan pakaian dan kaki Kate, riasan wajah Duchess of Cambridge juga mendapat perhatian. Bagaimana tidak, ibu dari 3 anak tersebut seperti tidak berbeda dari biasanya. Namun, jika Anda cukup detail melihat wajah Kate, maka Anda akan melihat pipi yang sedikit membesar, namun tidak begitu terlihat. Sekali lagi, seperti tidak ada yang berbeda dari Kate sebelum dan sesudah melahirkan.

Masyarakat juga dibuat bingung dengan penampilan mata Kate. Banyak yang mengatakan bahwa setelah melahirkan biasanya wajah si ibu akan terlihat letih dan di bawah matanya akan muncul kehitaman. You can see, Kate once again! Tidak ada kantung hitam di bawah mata! Bahkan, Kate sepertinya memulas eyeshadow dengan tehnik smoky eyes tipis yang cantik.

Sementara itu, banyak persepsi yang menjelaskan bahwa Kate melahirkan sehari sebelum dia keluar dan menyapa masyarakat. Makanya dia bisa berpenampilan sempurna seperti foto yang bisa Anda lihat sekarang. Namun, dipastikan foto tersebut diambil lima jam setelah persalinan. Sesuatu hal ajaib yang bisa terjadi!

Sementara itu, perlu Anda tahu bahwa sebagai sosok yang menjadi sorotan banyak orang, Kate dituntut untuk selalu tampil sempurna dimana pun dia berada, tak terkecuali selepas dia melahirkan anak ketiganya. Sumber terpercaya menjelaskan bahwa Kate adalah orang yang profesional, makanya dia berpenampilan seperti itu.

Meski demikian, Kate memilih untuk tampil sederhana namun anggun. Bahkan, banyak pendapat bermunculan bahwa penampilan Kate ini mirip dengan penampilan Princess Diana saat melahirkan Prince Harry pada 1984.

Terkait dengan penampilan Kate yang sempurna, ada juga pendapat yang menjelaskan bahwa Kate sangat mencintai masyrakatnya, makanya dia ingin terlihat cantik dan dalam kondisi baik. Penampilan Kate diartikan sebagai bentuk menghargai cinta dan dukungan banyak orang padanya.

(ren)