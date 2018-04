TINGGAL di negara tropis seperti Indonesia, yang mana artinya tingkat sinar mataharinya lebih tinggi dan suhunya lebih lembap dibandingkan dengan negara empat musim , maka melindungi diri dari paparan sinar matahari wajib untuk dilakukan.

Salah satu hal wajib yang dilakukan sebagai upaya proteksi diri dari efek negatif terpapar sinar matahari ialah dengan menggunakan sunscreen. Mengapa sunscreen? Sebab, dengan sifat broad spectrum (mampu melindungi dari UVA dan UVB) yang dimiliki oleh sunscreen, maka tak heran jika pemakaian sunscreen dinilai sebagai proteksi terbaik untuk melindungi wajah dari efek negatif paparan sinar matahari.

(Baca Juga: Analisis Ahli Bahasa Tubuh Terhadap Pangeran William dan Kate Middleton saat Perkenalkan Anak Ketiga)

Pemakaian sunscreen sebagai proteksi di wajah ini tentunya akan bekerja optimal, dengan catatan jikalau digunakan dengan tepat. Apa yang dimaksud dengan pemakaian sunscreen yang tepat? Ialah paham jenis tekstur sunscreen yang tepat untuk tiap tipe kulit, tahu kapan waktu yang tepat untuk dipakai, dan juga sekaligus tahu bahwa sunscreen itu pemakaiannya harus di re-apply alias diaplikasikan kembali yang mana waktu disesuaikan dengan tingkatan SPF yang terkandung di dalam tiap produk sunscreen itu sendiri.

Untuk pemilihan sunscreen sesuai tipe kulit, dijelaskan oleh dr.Anesia Tania SpKK sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin, seperti halnya produk make-up maka tiap jenis kulit pun tekstur sunscreen nya juga berbeda.

"Untuk tipe kulit muka berminyak pilih sunscreen yang gel ya, water based gitu, teksturnya encer sehingga tidak mengeblok pori-pori kulit. Lain lagi sama yang kulitnya kering, saya sih menyarankan ketimbang yang oil pilih sunscreen yang teksturnya creamy. Nah gimana kalau kulitnya kombinasi, lihat dulu sih dominasi mana misalnya lebih ke arah kering ya ikutin untuk yang kering, lebih dominan minyaknya ya tinggal ngikutin saja. Tapi kalau bisa sih pakai yang lotion gitu, di tengah-tengah teksturnya enggak terlalu encer tapi juga enggak terlalu padat," papar dr. Anesia saat dijumpai Okezone, Selasa (24/4/2018) dalam acara diskusi "Ngobras Bersama Ristra Cosmetodermatology" di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Setelah memilih jenis sunscreen sesuai tipe kulit dan juga mengandung zat anti-oksidan berupa vitamin C dan vitamin E, lalu kini berlanjut ke soal bagaimana soal pengaplikasiannya di wajah?

Masih dijelaskan oleh dr. Anesia, yang menyebutkan bahwa Pemakaian sunscreen yang tepat itu ialah dioleskan dengan hitungan waktu yaitu setiap 30 hingga 45 menit sebelum keluar beraktivitas terpapar matahari dan tidak lupa untuk re-apply atau dipakai kembali mengingat sifat sunscreen ini bukan yang bisa bekerja optimal selama 24 jam penuh.

(Baca Juga: Pamer Anak Ketiga, Pangeran William-Kate Middleton Tunjukkan Momen Mesra Langka)

"Re-apply itu standarnya sih untuk yang SPF nya 15 dipakai lagi per 1, 1/2 jam (90 menit) sekali, lalu sunscreen yang punya SPF nya 30 bisa di touch-up lagi per tiga sampai empat jam, terakhir untuk sunscreen ber-SPF 50 itu kurang lebih bisalah re-apply per 4 sampai 5jam sekali. Sebetulnya kembali lagi sih tergantung ke warna kulit masing-masing tapi standarnya seperti itu. Re-apply itu berarti dihapus semua make-up yang nempel, diulang lagi stepnya dari awal ya, bukan langsung dipakai ke wajah dalam keadaan kita pakai make-up, yang ada make-up malah makin terdorong masuk ke kulit," tutupnya.

(dno)