SENIN pagi, 23 April 2018, The Duke and Duches of Cambridge atau Kate Middleton melahirkan anak ketiganya. Berita membahagiakan ini tentu mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk salah satu acara talk show asal Inggris, This morning, besutan British TV.

Mereka berhasil memprediksi jenis kelamin royal baby dengan cara yang paling aneh dan mungkin tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya, yakni menggunakan sebuah pisang.

“Kami telah menunggu momen seperti ini dalam hidup kami. Sepertinya sangat penting menanyakan kepada sebuah pisang, 'Apakah Kate akan memiliki anak laki-laki atau perempuan?' tutur Holly Willoughby selaku host sebelum memotong buah bertekstur lembut itu.

Tak selang berapa lama kemudian ia menemukan Tanda Y berwarna cokelat pada bagian dalam pisang. Tanda ini memantapkan dugaan mereka bahwa jenis kelamin yang akan dilahirkan oleh Kate Middleton adalah seorang bayi laki-laki.

“Jawabannya benar! Saya telah mengatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki,” serunya.

Dua jam kemudian, akun twitter resmi Istana Kensington mengeluarkan sebuah pernyataan resmi bahwa istri Pangeran William itu telah melahirkan seorang bayi laki-laki dalam keadaan sehat sekitar pukul 11 di Rumah Sakit St. Mary. Meski hingga saat ini belum ada kejelasan tentang nama yang akan mereka berikan, namun anak ketiga Kate dan William itu diketahui memiliki berat 3,6 kg dan 7 ons.

Berita membahagiakan ini kemudian disampaikan secara langsung oleh Pangeran William yang pada saat itu hadir menemani sang istri tercinta. Pria berusia 35 tahun itu juga tampak meninggalkan rumah sakit untuk beristirahat bersama Pangeran George dan Putri Charlotte setelah menunggu kelahiran putra kegitanya. Tak selang berapa lama kemudian, ketiganya tampak memasuki rumah sakit untuk bertemu anggota keluarga baru mereka.

Istana Kensington kembali memberikan sebuah pernyataan bahwa, “The Queen, The Duke of Edinburgh, The Prince of Wales, The Duchess of Cornwall, Prince Harry dan keluarga kerajaan merasa sangat senang setelah mendengar berita kelahiran tersebut.”

Sekali lagi, selamat untuk Kate Middleton dan Pangeran William! Sebentar lagi keluarga Kerajaan Inggris juga akan merayakan pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle, pada 19 Mei mendatang di Kapel St. George, area Kastil Windsor. Demikian dilansir dari The Daily Meal, Selasa (24/4/2018).

