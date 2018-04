SETELAH diberi anugerah dua orang anak sebelumnya yakni Pangeran George dan Putri Charlotte, Pangeran William dan Kate Middleton kembali berbahagia dengan kehadiran anak ketiga mereka, yang lahir pada Senin 23 April 2018 kemarin.

Beberapa jam setelah melahirkan, kurang lebih enam hingga tujuh jam, Kate pun langsung bisa diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Sebelum menuju Istana Kensington, seperti tradisi keluarga kerajaan Inggris yang sudah turun-temurun, Kate dan Pangeran William pun berpose di tangga depan pintu masuk Lindo Wing, rumah sakit St Mary, Paddington, London untuk menyapa para awak media dari berbagai negara secara resmi bersama anak ketiga mereka, Prince of Cambridge terbaru.

Begitu sampai di lokasi foto, Kate dengan menggendong putra keduanya tersebut dalam dekapan tangannya langsung tersenyum menyapa kerumuman yang bersorak menyambut kedatangan dirinya, William dan sang bayi. Saat berpose secara resmi bertiga untuk pertama kalinya di hadapan publik tersebut, terlihat Kate dan Pangeran William berbincang singkat. Nah sebetulnya apa sih yang diperbincangkan oleh keduanya saat berpose ini?

Well, dengan bantuan dari pembaca bibir profesional, kalimat yang meluncur dari bibir pasangan ini pun kini telah terungkap. Pertama diawali dengan Pangeran William yang bertanya kepada Kate apakah keadaan Kate dan bayi mereka baik-baik saja dengan kalimat " Are you OK with him?," yang mana kemudian dijawab singkat oleh Kate melalui satu kata "Yeah,"

Kemudian William pun menginstruksikan Kate untuk melihat satu titik lokasi ke arah kanan dari tempat posisi mereka berdiri untuk melambaikan tangan "Look, there he is. Over there," ujar William. Kemudian Kate menyahuti sang suami sekaligus memberitahukan bahwa ia khawatir sang anak bisa menjadi demam dan kedinginan mengingat cuaca sedang cukup berangin sekaligus menyarankan mereka segera masuk ke mobil, " Look, he is there. It is a bit windy, eh? He might get cold. Let's go now," seru Kate yang kemudian diiyakan oleh William dengan kalimat singkat, "Yeah,".

Sementara itu soal nama dari anak ketiganya ini sendiri yang bahkan hingga saat ini belum juga diumumkan secara resmi, Pangeran William menyebutkan bahwa publik akan mengetahui nama putra bungsunya tersebut sebentar lagi.

"You'll find out soon," ujar William ketika ditanya panggilan apa yang pihak keluarga rencanakan untuk sang pangeran baru tersebut.

Kehadiran anggota keluarga baru Duke dan Duchess of Cambridge ini juga disebutkan selain menambah kebahagiaan William dan Kate, dua anak William-Kate lainnya yakni Pangeran George dan Putri Charlotte disebutkan juga merasa sangat gembira dengan kehadiran adik baru mereka itu. Demikian seperti dilansir Mirror, Selasa (24/4/2018).

