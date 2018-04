SEBAGAI wanita aktif yang hidup di kota besar, sudah lazim jika keseharian kita dipadati dengan beragam aktivitas. Dari mulai bangun tidur hingga memejamkan mata di malam hari, beragam kegiatan seperti bekerja hingga me time, siap menanti untuk dilakukan. Apalagi bagi wanita masa kini yang sangat dinamis. Untuk itu, wanita tak hanya harus cerdik membagi waktu, tapi juga tetap peduli menjaga kebersihan dan kesehatan fisik.

Di tengah kesibukan yang padat, tentunya kita tetap membutuhkan keseimbangan dalam hidup untuk tetap sehat. Tidak hanya mengatur pola makan untuk hidup sehat, tetapi juga tetap aktif berolahraga untuk membantu menyeimbangkan hormon dalam tubuh. Olahraga yang tengah menjadi favorit kembali adalah yoga. Kini kembali diminati sebagai bagian dari gaya hidup sehat wanita aktif dan modern sebagai salah satu bentuk relaksasi dari kepenatan sehari-hari, mencegah dan mengurangi stres serta menjaga kebugaran tubuh.

Di sisi lain, yoga dan aktivitas fisik lainnya kerap membuat area kewanitaan lembap. Ini karena saat berolahraga, tubuh semakin banyak memproduksi hormon kortisol. Perpaduan pakaian ketat dan keringat berlebih akan membuat area kewanitaan semakin lembab. Daerah kewanitaan yang terasa lembab dan tidak nyaman ini juga berpotensi memicu masalah baru seperti gatal dan iritasi yang tidak dapat diremehkan. Gangguan jamur dan bakteri yang menyebabkan keputihan dan bau tak sedap seringkali membuat aktivitas tidak nyaman dan terganggu.

Untuk itu kita perlu memilih pembersih area kewanitaan yang tepat sebagai solusi terbaik yang mampu menjaga kebersihan dan kesehatan area kewanitaan. Produk pembersih dengan sensasi yang lembut yang dapat memberikan rasa nyaman sepanjang hari di waktu yang padat sekalipun menjadi pilihan yang diandalkan. Kita bisa menggunakan pembersih kewanitaan dengan PH alami 3,5-4 yang sesuai dengan keasaman daerah kewanitaan agar kelembaban tetap terjaga seimbang. Selain itu, pilih juga pembersih kewanitaan yang telah teruji secara dermatologi dan cocok untuk kulit paling sensitif sekalipun atau hipoalergenik.

Salah satu yang bisa diandalkan sebagai sahabat pembersih kewanitaan adalah Absolute Hypoallergenic, feminine hygiene pertama dan satu-satunya di Indonesia yang sudah lulus uji dermatologi. Pembersih kewanitaan yang satu ini juga mengandung formula hipoalergenik sehingga aman bagi kulit sensitif sekalipun.

Absolute Hypoallergenic juga memahami kebutuhan paling pribadi dari wanita karena diformulasikan dengan Ekstrak Susu Biolacto Active™ dengan pH 3.5 yang sesuai dengan pH alami area kewanitaan. Ini membuat Absolute bisa menjaga keseimbangan bakteri baik di area kewanitaan dan melindunginya dari bakteri merugikan yang dapat menimbulkan rasa gatal dan bau tak sedap.

Tak hanya itu, Absolute Hypoallergenic juga mengandung Collagen Extract untuk menjaga kelembutan dan elastisitas kulit area kewanitaan dan Aloe Vera Extract yang bisa membantu mengurangi iritasi ringan pada area kewanitaan dan juga menjaga kelembabannya.

Untuk selalu memastikan kebersihan area kewanitaan, setelah yoga atau beraktivitas fisik lainnya, segera ganti pakaian termasuk pakaian dalam. Tuangkan Absolute Hypoallergenic ke telapak tangan secukupnya, busakan dengan air, basuhkan ke area kewanitaan, dan diamkan 1-2 menit. Setelah itu bilas hingga bersih. Anda bisa menggunakan Absolute Hypoallergenic dua kali sehari pada saat mandi, dan bisa lebih sering frekuensinya pada saat periode menstruasi.

Jadi, yuk, beraktivitas dan tetap merasa nyaman, bersih dan sehat sepanjang hari. Keep active and healthy for more confident!

