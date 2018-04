BUKAN sesuatu yang aneh ketika mendengar artis Hollywood foto telanjang. Pada beberapa momen, memperlihatkan tubuh secara terang-terangan dianggap sebagai bentuk kebebasan dalam berekspresi. Ya, bisa dikatakan itu adalah hak manusia. Tapi, kalau "bugil" demi peluncuran produk tertentu, apakah wajar?

Begitulah yang dilakukan Kim Kardashian. Diketahui, Kim tengah bersiap mengeluarkan produk parfum terbaru. Bentuk promosi yang dilakukan Kim pun dinilai kontroversial!

Bagaimana tidak, ibu tiga anak ini kembali menarik perhatian netizen dengan postingan foto di Instagram. Kim Kardashian memberi sedikit bocoran tentang parfum terbarunya dengan berpose tanpa busana sehelai pun. Ya, Kim kembali bugil!

Wanita 37 tahun itu memamerkan tubuh moleknya yang 'hanya' ditutupi lapisan tipis tanah lempung berwarna putih. Pada caption-nya, Kim Kardashian menjelaskan jika botol parfum terbarunya akan berbentuk persis seperti siluet tubuhnya. Makanya, apa yang dia lakukan merupakan bentuk pengapresiasian atas produk yang bakal diluncurkan dalam waktu dekat ini.

"We took a mold of my body and made it a perfume bottle," tulis Kim Kardashian. Postingan foto lainnya memperlihatkan Kim Kardashian berpose seksi dan lagi-lagi tanpa busana sehelai pun. Namun, foto kali ini Kim menggunakan satu tangannya untuk menutupi payudara yang ukurannya cukup besar tersebut.

"KKW BODY 4.30 by Vanessa Beecroft #KKWFRAGRANCE," tulisnya pada caption foto.

Sementara itu, jika Anda melipir ke akun Instagram @kkwfragrance yang mana itu merupakan akun resmi brand parfum Kim, maka Anda akan melihat potongan foto yang memperlihatkan tubuh seksi Kim. Mulai dari bagian pangkal paha hingga bagian payudara!

Parfum terbaru Kim Kardashian akan diluncurkan dalam waktu dekat, diperkirakan pada 30 April 2018. Siap memilikinya? Hehehe

(ren)