DI tengah kesibukannya, perempuan harus selalu menjaga kecantikan kulit dan keindahan mata. Anda harus memahami langkah-langkahnya, dengan cara mencari tahu informasi oleh ahlinya.

HighEnd mengajak perempuan Indonesia agar tetap bisa menjaga penampilan percaya diri. Lewat kegiatan High Tea with High End, komunitas perempuan, serta kalangan pebisnis ibu kota berkumpul untuk berdiskusi dengan dokter dan ahli kecantikan. Ada juga sosok perempuan inspiratif yang menjadi pembicara selama acara berlangsung.

Kali ini kegiatan tersebut diadakan di lokasi yang berbeda. Jika biasanya acara dilakukan di restoran atau hotel, para komunitas berkumpul Auditorium Jakarta Eye Center @Kedoya, kawasan Jakarta Barat.

Dalam acara talkshow bertajuk "Women in Sight", perempuan diajarkan bagaimana menerapkan make up yang nyaman, serta merawat keindahan mata. Dua hal ini cukup penting bagi perempuan demi mendukung penampilan.

"Dalam High Tea with HighEnd kali ini kerja sama dengan RS JEC, SamKim, serta sosok perempuan inspiratif. Semua pembicara akan menceritakan pengalaman di dunia berbisnis, diajarkan make up, serta merawat kesehatan mata," ujar Editor in Chief HighEnd Magazine Lysia Jessica di Kedoya, Jakarta Barat, Rabu (25/4/2018).

Dengan adanya kegiatan ini, Lysia berharap supaya perempuan Indonesia terinspirasi dalam berkarya. Apalagi perempuan zaman sekarang dianggap lebih tangguh dan mampu bersaing dengan laki-laki di dunia bisnis.

Perempuan sangat membutuhkan masukan untuk merawat tubuhnya dengan tepat. Termasuk mencari tahu lewat edukasi penting, seperti yang dibagikan lewat kegiatan rutin bulanan itu.

"Kami selalu ingin bisa menghadirkan masukan kepada perempuan Indonesia. Mereka ini tugasnya tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, tapi juga berkarya dan mengembangkan bisnis," imbuhnya.

Di sela acara Make Up Artist dari SamKim Kosmetik Dodo berbagi trik sederhana dalam menerapkan make up yang tepat. Dalam demonya, dia mengandalkan BB cream yang sangat mudah diterapkan dan tentu memilih kosmetik dengan bahan aman.

Kali itu, dia menggunakan model perempuan dalam make over wajah. Dodo menegaskan, BB cream adalah satu produk kosmetik yang bisa mempercantik wajah, tanpa harus memakai foundation atau bedak tebal.

"Perempuan sebelum memoles wajahnya dengan bedak, sangat penting menggunakan BB Cream. Produk ini sangat membantu make up jadi ringkas," ujar pria yang akrab disapa Sus Dodo, pada kesempatan sama.

Sementara itu, untuk merawat keindahan mata, perempuan juga tidak boleh melakukan cara sembarangan. Mata adalah organ tubuh paling penting untuk melihat indahnya dunia dan seisinya.

Namun sayang, perempuan selalu mengeluh bahwa kantung bola matanya terganggu. Karena itu dari sisi estetika matanya tidak terlihat indah, sehingga membuat perempuan kurang percaya diri.

Spesialis Mata Subspesialis Bedah Plastik dan Rekonstruksi Mata dr Yunia Irawati, SpM(K) menjelaskan, perempuan sejak muda dapat merawat keindahan mata. Jika dirasa kurang percaya diri karena mata tidak terlihat menawan, bisa dilakukan bedah okuplasti.

"Kelainan mata yang sering kita jumpai yakni gangguan bentuk kelopak mata. Ini kompleks sekali dan harus diperhatikan. Biasanya sering terjadi karena penuaan, sehingga bisa dilakukan teknik bedah," tambah dr Ira, di lokasi sama.

Namun, menurut dr Ira, bedah rekonstruksi kelopak mata ini belum familiar di kalangan masyarakat. Perempuan apalagi, sering sekali tidak percaya diri saat mengalami gangguan mata.

Akibatnya, kejadian itu bisa ditangani oleh orang yang salah, atau bahkan dibiarkan. Secara estetika, teknik pembedahan kelopak mata bisa membantu seseorang dalam mengatasi kelainan itu.

