SENIN lalu, 23 April 2018 rasanya tidak berlebihan jika dikatakan perhatian publik sedang tertuju pada keluarga kerajaan Inggris, dikarenakan kelahiran anak ketiga sekaligus putra kedua dari pasangan Duke and Duchess of Cambridge, Pangeran William dan Kate Middleton, yang mana masuk menjadi antrian kelima tahta kerajaan Inggris.

Namun, di balik ramainya berita Kate telah melahirkan sang anak ketiga tersebut, salah satu anak William dan Kate, Putri Charlotte juga tidak ketinggalan telah menyita perhatian banyak orang. Tidak hanya membuat banyak orang jatuh hati dengan melihat senyum indah dan lambaian tangan Charlotte kepada para kerumunan awak media dan masyarakat yang memadati area Lindo Wing, tempat sang Ibunda-Kate Middleton melahirkan adik laki-lakinya tersebut. Charlotte yang notabene masih berusia 3 tahun ini juga berhasil mencuri perhatian banyak mata pencinta fesyen dengan tampilan gaya pakaian yang ia kenakan kala itu.

Disebutkan, dress cantik bercorak bunga-bunga berwarna light blue yang dipakai oleh Putri Charlotte ini membuat para pencinta fesyen banyak mencari-cari keberadaan dress Princess Charlotte tersebut.

Hingga akhirnya, sebagaimana disitat Yahoo, Kamis(26/4/2018) membuat dress floral berbahan katun dengan aksen kerah Peter Pan warna putih keluaran Little Alice London seharga kurang lebih 42 Euro atau sekira Rp1,050 juta yang sedianya dijual dalam berbagai ukuran untuk anak perempuan usia 6 bulan hingga 6 tahun, benar-benar telah ludes habis terjual tidak tersedia lagi di situs Little Alice London, yang mana dibangun oleh salah satu teman sekolah ibu dari Princess Charlotte, Kate Middelton di Alice Avenel.

Kejadian di mana banyak orang tua ramai-ramai mencari busana yang dikenakan oleh Putri Charlotte di muka publik, untuk bisa juga dipakai oleh anak-anak mereka alias yang biasa disebut "Princess Charlotte Effect" ini sebetulnya bukan kali pertama terjadi. Well, like mother like a daughter, mengingat ibunda dari Charlotte adalah Kate Middleton yang juga dikenal sebagai sosok wanita stylish dan fashionable, maka tidak mengherankan jika sedari kecil saja Putri Charlotte sudah memberikan pengaruh di ranah fesyen.

(tam)