Duchess of Cambridge dan Duke of Cambridge, sudah memiliki tiga orang anak. Setiap kelahiran anak dari Pangeran William dan Kate Middleton, pastinya selalu menarik perhatian publik dunia. Tidak hanya sang anak atau gaya berbusana serta tatanan rambut Kate yang selalu jadi perbincangan khalayak tiap kali wanita berusia 36 tahun tersebut. Tetapi bahkan juga cara Kate menggendong sang bayi tercinta.

Sadar atau tidak, dengan status sebagai seorang ibu tiga anak, gesture menggendong Kate pun mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Di mana perbedaan gesture menggendong Kate untuk masing-masing anaknya ini mengandung makna yang berbeda-beda.

Penasaran apa saja arti yang tersirat dari gestur menggendong yang diperlihatkan oleh Kate ketika menggendong ketiga anaknya di hadapan publik? Menyitat Cosmopolitan, Rabu (25/4/2018) berikut penjelasan dari ahli bahasa tubuh Blanca Cobb.

Pangeran George (2013)

Ketika berpose di hadapan publik saat kelahiran anak pertamanya, Pangeran George pada 2013 silam bisa terlihat bagaimana Kate menggendong anak laki-laki pertamanya tersebut dengan kedua tangannya dan meletakkan George di area bawah ketiak dan dekat sekali dengan dada Kate. Dikatakan oleh Blanca, gestur ini kurang lebih mengartikan Kate mendekap anak pertamanya ini sebagai arti bagaiman Kate memperlakukan George sebagai hal yang paling berharga dalam hidupnya, dalam dunia Kate.

Ditambahkan oleh Blanca, ketika seseorang memegang sesuatu dan meletakannya di area dekat dengan dada dan jantung menariknya ke bagian tengah tubuh, ini adalah gesture yang sangat mencintai dan sangat melindungi. Selain itu, di dalam foto juga terlihat jari kiri Kate sedikit membengkok, di sini bisa terlihat bagaimana Kate memegang George dengan sangat erat.

Putri Charlotte (2015)

Di foto menggendong Putri Charlotte, kedua kaki Kate sedikit terbuka dengan posisi lebih stabil, yang mana gesture ini wajar adanya mengingat Charlotte adalah anak keduanya berarti Kate sudah sedikit merasa lebih relaks menjadi seorang ibu daripada waktu sebelumnya saat kelahiran anak pertama.

Kate menggendong Putri Charlotte dengan posisi sedikit lebih rendah dari bagin area dadanya, menyeimbangkan posisi tubuh Charlotte di lipatan dalam tangan kanannya. Gestur ini dikatakan menunjukkan bagaimana Kate kala itu sebagai ibu anak dua sudah jauh lebih tenang, dan sudah lebih paham metode terbaik untuk menggendong memegang bayinya. Namun bukan berarti Kate kurang sayang dengan Putri Charlotte ketimbang Pangeran George loh!

Hanya saja pengalaman sebagai ibu selama dua tahun dengan anak pertamanya telah menjadikan Kate lebih memahami bagaimana cara terbaik untuk dirinya menggendong Charlotte agar tidak jatuh. Ini terlihat juga dengan tangan kiri Kate yang bebas, dan bagaimana ia meletakkan telapak tangannya di tubuh Charlotte, jari-jemari tangan Kate pun tidak tegang ditandai dengan adanya sedikit jarak terbuka dari satu jari ke jari lainnya. So, bisa dibilang Kate merasa percaya diri bahwa Putri Charlotte berada di gendongan dan pegangan yang baik.

The New Prince of Cambridge (2018)

Untuk anak ketiga yang baru saja lahir pada Senin, 23 April 2018 kemarin ini, Blanca menyebutkan ia melihat adanya kesamaan gestur antara bagaimana Kate menggendong anak bungsunya itu dengan saat menggendong Pangeran George.

Di mana Kate memposisikan sang anak berada dalam dekapan erat dekat dengan bagian dada dan jantungnya, walaupun dengan genggaman yang lebih rileks, tidak sekencang serapat sewaktu menggendong Pangeran George. Perbedaan terbesar di anak ketiga ini adalah ekspresi wajah Kate, menurut Blanca, senyum sumringah Kate yang membuat area tulang pipinya naik dan kelopak matanya menjadi sedikit tertutup benar-benar memperlihatkan bagaimana senyum tulus Kate ini jadi pertanda bahwa momen kelahiran anak ketiganya tersebut adalah momen yang sangat membahagiakan bagi Kate.

Begitu juga dengan posisi kedua kaki Kate yang berpijak stabil. Kurang lebih gestur tubuh yang ditampilkan Kate menyiratkan diri Kate yang lebih tenang dan nyaman sebagai seorang ibu.

