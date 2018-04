PERCINTAAN selebriti muda memang menarik untuk diketahui. Terlebih jika kisah cintanya bisa dikatakan unik dan bisa menjadi contoh untuk banyak orang. Nah, belum lama ini isu tak sedap menimpa Al Gazali. Anak pertama dari pasangan Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu dikabarkan menjalin hubungan terlarang dengan seorang selebgram dan model asal Yogyakarta, Tanaya Alyysia. Isu ini beredar setelah video kedekatan mereka beredar di jagat maya.

Belum ada kabar pasti dari keduanya. Namun, Al menjelaskan bahwa cintanya pada Alyssa Daguise masih tetap hangat sekalipun hubungan mereka LDR.

Lupakan sejenak kesimpangsiuran isu ini. Beredarnya kabar tidak menyenangkan ini lalu mengundang banyak perhatian kepada sosok Tanaya Alyssia yang cantiknya sudah seperti Barbie. Begitu komentar yang banyak dilontarkan netizen kepada perempuan muda tersebut.

Tapi, jika dikulik lebih jauh siapa itu Tanaya Alyssia, siap-siap saja pandangan Anda tidak bisa berkedip. Pasalnya, gayanya yang seksi kerap dia publish di Instagram pribadinya yaitu @tanayalyssia. So, penasaran dengan gaya busana "selingkuhan" Al Gazali ini?

Jika Anda ingin terlihat simple elegan, gaya satu ini rasanya sangat cocok. Coat cokelat panjang dengan mini dress berwarna hitam membuat tampilan Anda cantik namun tidak perlu ribet. Ditambah lagi dengan penggunaan long boots hitam yang berhasil menciptakan looks kaki jenjang. Gorgeous!

Simple chic and edgy yang ditampilkan dengan penggunaan topi dan mini dress ini membuat Tanaya terlihat really stylist! Ditambah dengan leather jacket yang dikenakan membuat final looks perempuan ini semakin eye catching.

Ingin tampilan super seksi namun tetap cantik? Look at this outfit! Tanaya mengombinasikan crop top dengan statement di bagian tengah dada. Penggunaan gaya sabrina pada crop top Tanaya menambah keseksian dirinya. Rok mini dengan motif tartan yang cantik memberi kesan edgy yang centil!

One more! Tren ini menjadi salah satu outfit yang bisa menciptakan kesan seksi yang simple! Hanya dengan kemeja putih oversized, Anda bisa langsung mendapatkan tampilan yang bisa membius mata lelaki.

