JAKARTA - Jerawat merupakan masalah kulit yang kerap dikeluhkan banyak orang, khususnya wanita. Kondisi ini bisa dipicu oleh berbagai macam faktor, salah satunya penggunaan alat kecantikan, seperti spons yang kotor. Tanpa disadari, kebiasaan ini menjadi salah satu faktor penyebab munculnya jerawat.

Namun, tak perlu khawatir dan tak perlu membuang spons make up kesayangan Anda. Pasalnya untuk menghindari munculnya jerawat akibat bakteri yang bersarang, lakukan pembersihan spons secara berkala. Dikutip Sociolla, berikut tips membersihkan spons make up agar terhindar dari jerawat.

1. Menggunakan microwave

Siapkan wadah yang dapat dipanaskan dalam microwave, isi dengan air dan sabun secukupnya. Masukkan spons make up ke dalam wadah, panaskan selama 1 menit. Setelah 1 menit, tunggu hingga air dalam wadah tidak terlalu panas, keluarkan spons, lalu cuci seperti biasa dengan cara dipijat lembut hingga sisa make up keluar.

Selain membantu mengeluarkan sisa make up, panas dari microwave juga akan membantu membunuh bakteri yang terdapat pada spons make up. Meski mudah, cara ini mungkin akan membuat umur spons Anda tidak terlalu lama. Suhu microwave yang digunakan pun harus di-set rendah.

2. Gunakan sabun cair

Kebanyakan perempuan memilih sabun bayi yang memiliki kandungan dan formula lembut untuk mencuci spons make up. Cara membersihkannya pun cukup mudah. Basahi spons make up, tuangkan sabun secukupnya, kemudian bersihkan make up yang terperangkap dalam spons dengan cara memijat atau meremas spons beberapa kali, lalu bilas dengan air.

Ulangi langkah ini hingga spons bersih dari sisa make up dan air bilasan tidak berwarna keruh. Terakhir, keringkan spons dengan handuk bersih, lalu jemur di tempat terbuka hingga benar-benar kering sebelum digunakan kembali.

3. Gunakan minyak zaitun dan sabun cuci piring

Campurkan 1 sendok minyak zaitun dan 2 sendok sabun cuci piring dalam wadah. Balurkan spons make up dalam campuran ini sambil dipijat lembut hingga spons bersih dari sisa make up, lalu bilas dan keringkan. Untuk menghindari rasa berminyak dari minyak zaitun, Anda juga bisa membersihkan spons make up dengan minyak zaitun terlebih dahulu, lalu mencucinya dengan sabun cuci piring sebelum dibilas hingga bersih.

 

4. Pilih sabun khusus pembersih alat make up

Cara satu ini terbilang yang paling efektif untuk membersihkan spons make up. Sabun ini didesain dan diformulasi khusus agar dapat membersihkan spons seefektif mungkin. Bentuknya pun cukup beragam, ada yang memiliki bentuk padat, maupun cair.

(ris)