SEMUA wanita pasti ingin tampil cantik dan menawan disetiap kesempatan. Bukan hanya untuk berpergian atau menghadiri suatu acara penting tapi juga saat baru bangun tidur wanita ingin tampil menawan.

Makeup dan wanita adalah sahabat yang tak terpisahakan setiap harinya. Untuk itu, semua wanita mempunya banyak koleksi makeup mulai dari primer hingga finishing untuk mendapatkan penampilan yang sempurna.

Bahkan wanita memiliki banya produk kecantikan mulai dari ujung kepala dan kaki untuk melindunginya dari paparan sinar matahari. Terutama saat bermain di air bersama sahabat pasti membutuhkan perawatan ekstra agar tetap cantik seperti mermaid.

Berikut produk kecantikan yang akan memperindah, meyehatkan dan melindungi kulit dan rambut anda dari paparan sinar matahari dan air kaporit menjadi layaknya mermaid seperti dilansir dari Popsugar.com::

1. Volition Beauty Prismatic Luminizing Shield SPF50

Yups, mermaid tidak bisa lepas dari tabir surya (Sun Protector Factor/SPF) karena berada dibawah paparan sinar matahari langsung. Primer dari Volition ini mengandung SPF 50 sehingga mampu melindungi anda dari paparan sinar matahari.

Primer ini mengandung bubuk shimer yang akan membuat wajah anda lebih bercahaya dan mulus. Selain itu juga mengandung asam hyaluronic yang mampu melembabkan kulit anda.

2. Frédéric Fekkai The Uplifting One Volumizing Shampoo and Conditioner

Sampo dan kondisioner yang baru saja diluncurkan pada bulan ini diklaim sangat bagus digunakan saat musim panas. Tidak diragukan lagi, sampo ini dikatakan mengandung UV untuk melindungi rambut anda dari kerusakan akibat sinar matahari. Selain itu, keduanya juga diformulasikan dengan ekstra rumput laut biru selatan yang membuat rambut lebih bervolume seperti Ariel.

3. Kevin Murphy Shimmer.Me Blonde Treatment

Produk ini diklaim sangat baik sebagai perawatan rambut pirang. Karena produk ini akan melindungi dan menjadikannya tetap bersinar saat dibawah sinar matahari.

4. Tarte Cosmetics Mer-Makeup Vault - Be a Mermaid & Make Waves Collection

Produk keluaran Tarte tidak perlu diragukan lagi karena menjadi salah satu produk makeup kesayangan para beauty blogger baik Indonesia maupun luar negeri.

Kali ini Tarte mengeluarkan koleksi makeup mermaid hingga kuas mermaid. Koleksi kali ini dikeluarkan sepaket berisi set kuas, eyeshadow, gliter, liptint, serta penjepit dan bulu mata mermaid. Ini adalah satu paket lengkap untuk untuk memberikan tampilan seperti mermaid.

5. IGK Foamo Holographic Hair Foam

Ini adalah pewarna rambut warna warni sementaya yang dikeluarkan IGK untuk memudahkan memiliki rambut seperti mermaid. Hair Foam ini dikeluarkan dalam dua warna yakni pink ke teal dan biru ke ungu. Penggunaanya cukup mudah hanya perlu di semprotkan ke rambut anda, dan untuk menghilangkannya hanya perlu bilas rambut dengan sampo.

6. Blue Lagoon Foaming Cleanser

sabun cuci muka yang satu ini akan memperlembut wajah anda. Dibuat dengan air laut, ekstra ganggang dan asam laktat sangat baik tanpa membuat kulit kering dan mengelupas.

7. Chubby Mermaid Multipurpose Makeup Brush

Kuas makeup ini sangat menggemaskan karena gagangnya yang berbentuk mermaid dengan warna ungu dan merah muda.

8. Captain Blankenship's Mermaid Dry Shampoo​

Untuk anda yang memiliki rambut mudah berminya maka produk dry sampo dari Captain Blankenship ini akan sangat membantu. Produk ini terbuat dari bubuk organik, soda kue dan minyak esensial organik. Cukup dengan menaburkan sedikit saja dan pijat ke kepala makan akan menjadikan rambut lebih bervolume.

9. Winky Lux Matte Lip Velour Lipstick in Mermaid

Produk bibir dari winky lux ini berwarna hijau gelap yang diformulasikan untuk tahan lama dengan memberikan sentuhan akhir yang mewah dan lembut. Dengan menmggunakan ini, maka tampilan bibir anda akan sama dengan mermaid.

10. Stila Glitter & Glow Highlighter

Yups, Produk Stila tidak hanya digemari untuk lipstiknya saja, tapi juga gliter dan highlighternya. Produk ini sangat tepat digunakan untuk tampilan musim panas yang bisa membuat tulang pipi anda bercahaya.

