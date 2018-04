KEBAIKAN dan kecantikan hati tidak dipungkiri memang adalah satu dari yang terpenting dari sosok pribadi seseorang. Akan tetapi kita tidak mengingkari, bahwasanya kita hidup di lingkungan di mana masyarakatnya sangat mementingkan penampilan tampak luar.

Soal penampilan luar atau visual secara fisik ini, tentunya tidak semua orang terlahir dengan ketampanan atau kecantikan paras yang sempurna bukan? Bak dua sisi mata uang, banyak orang yang terlahir dengan fisik sempurna indah dipandang mata mampu membuat iri banyak orang, namun tidak sedikit pula orang-orang yang merasa rendah diri karena merasa tampilan visual luarnya jauh lebih rendah dibandingkan orang lain sehingga tidak menarik dipandang.

Contohnya seorang pria asal Thailand bernama Monlin. Monlin disebutkan terlahir dengan keadaan di mana struktur wajahnya tidak seperti kebanyakan orang, salah satunya di mana posisi tulang rahangnya tidak menyatu dengan baik sehingga menyebabkan dirinya banyak mengeluarkan air liur, hingga akhirnya situasi ini pun diakui Monlin telah menganggu kehidupan sosialnya.

"Aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang baik karena aku tidak terlihat "normal". Bahkan di pabrik tempatku bekerja sekarang, aku selalu makan siang sendirian karena aku merasa malu dengan penampilanku sendiri. Kepercayaan diriku sangat rendah, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan," ungkap Monlin, seperti dikutip Koreaboo, Kamis (26/4/2018).

Hingga akhirnya Monlin memutuskan untuk mengubah nasibnya dengan ikut serta dalam sebuah acara di Thailand, Let Me In di musim ketiga, yakni sebuah acara program tayangan yang mentransformasi hidup seseorang dengan cara memberikan sosok pilihan para dewan juri tersebut sebuah tindakan operasi plastik.

Mendengar kisah hidup Monlin, para juri pun memutuskan untuk menerbangkan Monlin ke Korea Selatan untuk menjalani prosedur bedah operasi plastik agar penampilannya bisa di make-over. Selanjutnya, setelah berkonsultasi dengan banyak ahli bedah plastik Korea, Monlin pun menjalani tindakan operasi plastik ekstensif.

Dalam transformasi Monlin, para ahli bedah plastik dikatakan memfokuskan usaha utama mereka untuk memperbaiki bentuk rahang Monlin terlebih dahulu. Setelah itu, Monlin juga melakukan perubahan di area dahi, mata, hidung, dan kulit dalam rangka demi mendapatkan tampilan fisik yang sempurna.

Kesabaran dan usaha keras Monlin serta para ahli bedah plastik Korea ini pun tak sia-sia, setelah menjalani banyak tindakan operasi, Monlin pun akhirnya sukses pulih total dalam kurun waktu tiga bulan, yang mana menjadikan tampilan wajah Monlin yang dulu benar-benar hilang tak terlihat tanpa jejak!

Lebih lanjut diketahui bahkan Ibunda Molin pun sempat tak mengenali tampilan baru Monlin yang kini bak seorang "flower boy" ini begitu melihat penampilan terutama wajah sang anak saat Monlin kembali ke Thailand dari Korea Selatan. Sang ibu sendiri disebutkan akhirnya menangis bahagia bersama sang putra kesayangan karena melihat hasil transformasi penampilan Monlin.

