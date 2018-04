. "Aku tak akan melupakanmu batagor. Kau selalu ada di sampingku' puisi batagor karya bocah ini jadi viral dan mengocok perut netizen! Polos dan penuh keluguan, mungkin itu yang bisa menggambarkan sosok bocah ini. Seorang netter membagikan sebuah foto melalui akun Twitter. Pada caption-nya, ia mengatakan bahwa dirinya menemukan sebuah puisi di buku sang adik. Kalau bocah jaman now kebanyakan menulis surat atau puisi yang puitis untuk kekasih cinta monyet mereka, tapi yang ini beda. Alih-alih membuat puisi untuk seorang gadis, bocah ini justru menulis puisi untuk batagor. Bait dalam puisi itu bisa dibilang begitu manis. Mungkin bocah ini begitu menyukai batagor hingga bisa menulis puisi semanis ini. Dalam tulisannya bocah ini berpuisi dengan kata-kata manis untuk batagor, begini isinya. "Batagor kau dari Bandung Kau dijual untuk dibeli orang yang lapar Kau sangat enak, lezat dan gurih Aku suka padamu batagor Batagor adalah kesukaanku dari dulu Sampai sekarang aku masih suka Aku tak akan melupakanmu batagor Kau selalu ada di sampingku" Puisi manis untuk batagor ini mendapat nilai A dari sang guru. Seketika netizen yang melihat pun dibuat tertawa dengan kepolosan dan kecintaan bocah ini pada batagor. @ easypeasysquezy, "SIAL BATAGOR SELALU DISAMPING KU WKWKWKWKKWKWKW" @ MIDNIGHTN00DLE, ""Mah.. pah.. kenalin ini pacar aku, Batagor"" @ Josaphat, "kupinang kau dengan batagor" . Sumber : Tribunnews . Follow us @pesonagadis Follow us @pesonagadis . . . . . . #pesonagadis |> Follow @pesonakuliners @dunia.unik @gadiskreatips

