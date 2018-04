BENEDICT selalu tampil stylish. Tak heran banyak majalah ternama menempatkannya sebagai aktor dengan banyak reputasi. Perannya sebagai Sherlock Holmes merupakan momentum bagi Benedict untuk meraih ketenaran. Selain akting, paras dan gayanya pun mendapat perhatian.

“Ukuran baju saya mengalami kenaikan. Karakter yang saya mainkan, dia kuat, saya bisa mengatakan sebanyak itu. Saya telah sedikit mengubah fisik untuk peran ini,” ujar Benedict, seperti dilansir Dailymail.co.uk.

Pada Juli 2015 Benedict tampil sporty dengan setelan abu-abu dan biru saat menghadiri Kejuaraan Tenis Wimbledon bersama ayahnya. Di karpet merah, Benedict dan istrinya, Sophie Hunter, cukup sering tampil serasi. Salah satunya ketika tampil di British Academy Film Awards 2015 .

Pasangan ini memilih menggunakan busana bertema monokromatik. Saat mendatangi acara formal seperti Oscar, pilihan busana Benedict jatuh pada tuksedo putih tebal, celana panjang hitam, dan dasi kupu-kupu. Untuk acara-acara nonformal, dia memilih menggunakan jaket warna hitam atau biru gelap dan sepatu kulit yang mengkilap. Karena gaya berbusananya, tak heran dia sering menjadi inspirasi gaya berbusana laki-laki masa kini.

Pada 2015 ia terpilih sebagai salah satu dari 50 laki-laki Inggris berpakaian terbaik versi majalah GQ . “Orang yang lebih memesona adalah orang yang mengakui orang lain lebih memesona,” ujar Benedict.

Pada 2013 Benedict menduduki peringkat kelima dalam daftar Most Fascinating People in Britain dari majalah Taller di Inggris. Pada 2014 majalah Time memasukkannya sebagai salah satu The Most Influential Person in the World.

“Apakah saya suka dianggap menarik? Saya tidak kenal siapa pun di Bumi, tetapi saya menganggapnya lucu,” kelakar Benedict.

Sebagai salah satu aktor paling populer di dunia, dia telah muncul beberapa kali di daftar Sexiest Man Alive oleh majalah Vogue Inggris. Dia adalah ikon budaya Inggris yang mencakup nama-nama populer lainnya seperti Ratu Elizabeth II, Adele, David Beckham, Elton John, J Rowling, dan Charlie Chaplin.

Pada 2014 Benedict termasuk dalam 100 Makers of the 21st Century oleh The Sunday Times. Dia sering dijuluki sebagai Laurence Olivier generasi saat ini. “Benedict Cumberbatch mungkin merupakan hal yang paling dekat dengan keturunan nyata dari aktor legendaris Laurence Olivier,” ujar kritikus film Roger Friedman.

