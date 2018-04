MELANJUTKAN tradisi majalah HighEnd setiap tahunnya, 15 perempuan lndonesia telah terpilih untuk menjadi Indonesia’s Beautiful Women (IBW) 2018. Bertepatan dengan Hari Kartini dan hari jadi Majalah HighEnd ke-10, acara 15 of lndonesia’s Beautiful Women 2018 (IBW 2018) juga dihadiri oleh lbu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ibu Nur Asia Uno.

IBW 2018 yang telah terlaksana di tahun ke-7 ini terasa sangat spesial, karena majalah HighEnd berkolaborasi dengan AXA Financial lndonesia yang meluncurkan produk Maestro Prestige Link. Bertempat di Ballroom Hermitage Hotel, Menteng Jakarta, lBW 2018 mengusung tema ”A Heritage of Beauty” yang menekankan pada kecantikan serta budi pekerti wanita lndonesia, yang mana menurut Liliana Tanoesoedibjo jadi arti kecantikan sesungguhnya.

”Kecantikan yang sesungguhnya adalah kecantikan yang tidak hanya dilihat secara fisik, tapi hati yang bersih, pikiran positif dan semangat juang tidak pernah berhenti untuk berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi sekeliling kita. Indonesia’s Beautiful Women adalah mereka yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekelilingnya, bagaimana mereka bisa berkontribusi kepada masyarakat melalui usaha dan talenta yang mereka miliki,” ujar Ibu Liliana Tanoesoedibio selaku Chairwoman MNC Group kala ditemui Okezone, Jumat (27/4/2018) di acara Indonesia's Beautiful Women, di hotel Hermitage, Jakarta Pusat.

15 lndonesia’s Beautiful Women 2018 itu adalah Angela Tanoesoedibio, Adinda Kuntadi, Daisy Musin, Eugenie Patricia, Karen Carlotta, Achintya Nilsen, Ayu Laksmi, Cinta Laura Kiehl, Eliana Putri Antonio, Elizabeth Rahajeng, Jenahara, Lizzie Parra, Talitha Maranilla, Velove Vexia dan Yuni Jie. Menurut penuturan Lysia Jessica, selaku Editor in-Chief HighEnd semua sosok tersebut dipilih karena berhasil memperlihatkan kesuksesan merubah passion masing-masing jadi sebuah pencapaian.

"Para ke-15 perempuan cantik lndonesia tahun ini terpilih berdasarkan bagaimana mereka mengubah passion dan interest mereka di berbagai bidang yang ditekuni seperti seni, kreatif, fashion, cooking dan bisnis menjadi suatu pencapaian yang dapat menginspirasi." ungkap Lysia Jessica, Editor-in-Chief HighEnd.

Acara 15 of lndonesia’s Beautiful Women 2018 diawali dengan Talk Show mengenai Women Empowerment bersama 2 dari perempuan penerima lBW 2018 yaitu, Eugenie Patricia owner dari Puyo Dessert, desainer muda busana muslim lenahara Nasution, lbu Heidy Kandou selaku Owner dari SAMKIM lndonesia dan Bapak Vincentius Wilianto selaku Director dari AXA Financial Indonesia.

Untuk menambah kemeriahan acara, 15 of Indonesia’s Beautiful Women juga menampilkan trunk show dengan menggandeng finalis Miss Indonesia. Para finalis Miss Indonesia tampil anggun dalam balutan kebaya nan elegan dari Vera Kebaya, karya desainer Indonesia ternama, Vera Anggraini yang semakin dipercantik dengan koleksi perhiasan dari UBS Gold. Semakin meriah, acara lBW 2018 diiringi dengan alunan musik nan indah dari Archipelagio Orchestra and Music serta spesial dance oleh Forever Dance Center.

Penyelenggaraan 15 of Indonesia’s Beautiful Women tahun ini disponsori oleh AXA Financial Indonesia dan co-sponsor yaitu UBS, SAMKlM, The Hermitage Hotel juga di dukung oleh Vera Kebaya, Forever Dance Center, Archipelagio Orchestara & Music dan Hello Beauty. Dukungan juga datang dari rekan media, antara lain HET, Network! Magazine, Koran Sindo, Okezone, iNews, MNC Channels, MNC Fashion, MNC Lifestyle serta MNC Media lainnya.

