SETELAH menunggu selama beberapa hari sejak Senin, 23 April 2018 kemarin, akhirnya khalayak umum mengetahui nama putra kedua, sekaligus anak ketiga Pangeran William-Kate Middleton.

Tepat hari ini, Jumat 27 April 2018 pihak kerajaan Inggris, Kensington Palace melalui laman akun Twitter resminya telah mengumumkan nama lengkap beserta gelar dari anak paling bungsu Duke dan Duchess of Cambridge tersebut, yakni Louis Arthur Charles.

"The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles. The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge," bunyi tuit yang diunggah oleh Kensington Palace pada pukul 5 PM waktu Inggris.

Nama Louis sendiri, sebagaimana dilansir dari Hellomagazine, Jumat(27/4/2018), disematkan sebagai bentuk penghormatan atau tribute kepada paman dari Ayah Pangeran Charles, Earl Mountbatten, yang tewas terbunuh pada 1979, nama Louis ini juga diketahui hadir dengan arti kata yaitu prajurit terkenal.

Lebih lanjut, nama lengkap putra bungsu William dan Kate ini juga merupakan salah satu nama tengah dari Pangeran George, salah satu nama tengah Pangeran William,  sekaligus nama tengah sang kakek, Pangeran Charles, Prince Charles Philip Arthur George.

Pengumuman akan nama Prince of Cambridge teranyar yang telah dilakukan oleh pihak keluarga kerajaan Inggris, hanya dalam kurun waktu empat hari setelah kelahiran ini dikatakan sedikit mematahkan tradisi sebelumnya di mana William dan Kate mengumumkan nama kedua anak sebelumnya, Pangeran George dan Putri Charlotte hanya berselang dua hari setelah lahir.

Sedangkan, Pangeran Charles dan Putri Diana sebelumnya diketahui membutuhkan waktu sekira tujuh hari alias satu pekan untuk memutuskan mengumumkan nama Pangeran William yang lahir pada Juni 1982.

(mrt)