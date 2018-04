PIHAK kerajaan Inggris akhirnya mengumumkan nama anak ketiga Pangeran William dan Kate Middleton yakni, Louis Arthur Charles. Nama yang mereka pilih ini ternyata memiliki makna khusus yang sangat erat kaitannya dengan sejarah Kerajaan Inggris.

“The Duke and Duchess of Cambridge dengan senang mengumumkan bahwa mereka telah menamai putra mereka Louis Arthur Charles,” bunyi pengumuman itu. “Bayi laki-laki ini akan dikenal dengan gelar His Royal Highness Prince Louis of Cambridge.” Nah, untuk mengetahui makna dibalik nama tersebut? Yuk simak ulasan lengkapnya, sebagaimana dilansir dari Town and Country Magazine, Jumat (27/4/2018)

Louis

Pemilihan nama Louis sebetul sempat mengejutkan banyak pihak, karena nama tersebut bukan salah satu nama yang diprediksi akan digunakan Kate dan William. Pasalnya, Louis sendiri merupakan nama tengah dari Prince George, dan tidak banyak yang mengira bahwa Louis akan digunakan kembali pada nama anak ketiga mereka.

Namun perlu diketahui, Louis memiliki arti yang sangat indah yakni, “pejuang terkenal” dan ternyata merupakan salah satu nama tengah Pangeran William. Pemberian nama ini juga dimaksudkan untuk memberikan penghormatan kepada Pangeran Philip yang notabennya merupakan mentor dari Pangeran Charles, di mana ia meninggal secara tragis dalam pemboman IRA pada tahun 1979.

Arthur

Arthur adalah nama favorit di bursa taruhan, bahkan poinnya mencapai 9/4 dari total keseluruhan. Nama ini memang terdengar klasik yang memiliki arti “beruang”. Menurut Nameberry.com, nama Arthur juga menyimpan segudang sejarah Inggris, terutama pada masa pemerintahan Raja Arthur pada abad ke-6 silam.

Selain raja legendaris itu, beberapa bangsawan lain juga diketahui bernama Arthur seperti putra Henry VIII, Arthur Tudor, Pangeran Wales, dan putra ketujuh Victoria, Pangeran Arthur. Nama Arthur juga menjadi salah satu nama tengah Pangeran Charles.

Uniknya, Pangeran William sempat mengisyaratkan penggunaan nama tersebut, ketika sedang menyapa para jurnalis lokal. Saat ditanya seputar nama anak ketiganya itu, ia tiba-tiba menunjuk Arthur Edwards yang berasal dari The Sun.

Charles

Sementara untuk nama belakangnya, Kate dan William memilih nama Charles untuk kakeknya. Charles memiliki arti “manusia bebas” atau “jantan”. Awal pekan ini, Pangeran Wales itu menyatakan kegembiraannya atas kelahiran cucunya itu. “Kami berdua sangat senang mendengar berita tersebut,” demikian bunyi sebuah pernyataan dari Charles dan istrinya, Camilla, Duchess of Cornwall. “Senang sekali memiliki cucu lain, satu-satunya masalah adalah saya tidak tahu bagaimana saya akan mengikuti mereka”.

