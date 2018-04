BANYAK orang yang senang makan cokelat. Rasanya yang manis dan dipercaya bisa membangkitkan mood menjadi alasan mengapa cokelat digemari. Ada beberapa jenis cokelat yang terkenal di masyarakat antara lain cokelat susu, cokelat putih, dan cokelat hitam.

Beberapa orang yang ingin menjaga berat badannya besar kemungkinan akan memilih cokelat hitam. Sebab, cokelat tersebut dianggap mengandung kalori lebih kecil karena rasanya yang tidak terlalu manis. Terlepas dari itu, sebenarnya sudah banyak penelitian yang mengungkapkan bila cokelat hitam jauh lebih baik untuk kesehatan.

Baca juga: Tubuh Gembrotnya Jadi Olokan, Pria Ini Sukses Turunkan Berat Badan hingga 80 Kg dalam 3 Tahun





Baru-baru ini sebuah penelitian mengungkapkan, bila cokelat hitam bisa meningkatkan penglihatan seseorang. Peningkatannya terbilang cukup signifikan terhadap dua penanda utama penglihatan yaitu sensitivitas kontras dan ketajaman visual. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli di University of the Incarnate Word Rosenberg School of Optometry, San Antonio ini merupakan cermin dari penelitian sebelumnya.

Hasil penelitian ini didapatkan setelah 30 orang dengan usia rata-rata 26 tahun diberi 47g cokelat hitam. Dua jam setelah makan cokelat, mereka diuji untuk berbagai aspek penglihatan seperti, kontras dan persepsi warna, efek distraksi, keahlian menembak, serta elektrodiagnosis visual. Hasilnya cukup mengejutkan, lebih dari 70% orang mendapat nilai lebih tinggi pada tes penglihatan setelah makan cokelat hitam.

Salah satu kategori yang mengalami peningkatan terbesar adalah sensitivitas kontras yaitu kemampuan untuk membedakan antara nilai terang dengan gelap terutama dalam situasi cahaya rendah, kabut, atau silau. Tentu ini sangat dibutuhkan ketika berkendara di malam hari demi keselamatan. Peningkatan lainnya adalah ketajaman visual yang diukur dengan kemampuan untuk membedakan huruf atau angka pada jarak tertentu.

Baca juga: Mengulik Asal-usul Tempoyak dan Resepnya untuk Dicoba





Peneliti menganggap, peningkatan penglihatan tersebut dipengaruhi oleh jumlah flavanol yang terkandung di dalamnya. Sekadar informasi, cokelat gelap memiliki delapan kali lebih banyak flavanol daripada cokelat susu.

"Meskipun mekanisme khusus untuk perbaikan visual harus menunggu penelitian lebih lanjut, namun peningkatan retina, jalur visual, dan/atau aliran darah otak dapat menjadi kontributor untuk meningkatkan bioavailabilitas oksigen dan nutrisi ke situs aktif metabolik," ujar penulis studi yang juga seorang optomotrist, Dr Jeff Rabin seperti yang dikutip dari Daily Mail, Jumat (27/4/2018).

Lebih lanjut, Dr Jeff menambahkan, penelitian selanjutnya diperlukan untuk memeriksa mekanisme yang tepat guna meningkatkan penanda visi serta berapa lama peningkatan berlangsung setelah makan cokelat.

Selain peningkatan penglihatan, cokelat hitam juga memberikan manfaat terhadap kesehatan jantung yang membaik, fungsi otak yang lebih baik, dan suasana hati yang meningkat. Alasannya karena flavanol juga berfungsi untuk mengurangi peradangan yang bertanggung jawab untuk perubahan degeneratif terkait dengan berbagai kondisi kronis termasuk penyakit jantung, Alzheimer, dan kanker.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa flavanol juga meningkatkan aliran darah di otak dan sistem kardiovaskular dalam jangka pendek. Makan cokelat dengan lebih dari 70% cokelat dikaitkan dengan tingkat stres yang lebih rendah dan sistem kekebalan yang lebih kuat.

(rzy)