MENERUSKAN tradisi majalah HighEnd setiap tahunnya, 15 perempuan lndonesia terpilih menjadi Indonesia’s Beautiful Women (IBW) 2018. Bertepatan dengan Hari Kartini dan hari jadi majalah HighEnd ke-10, acara 15 of lndonesia’s Beautiful Women 2018 (IBW 2018) digelar.

IBW 2018 yang telah terlaksana di tahun ke-7 ini terasa sangat spesial, karena majalah HighEnd berkolaborasi dengan AXA Financial lndonesia yang meluncurkan produk Maestro Prestige Link. Bertempat di Ballroom Hermitage Hotel, Menteng Jakarta, lBW 2018 mengusung tema ”A Heritage of Beauty” yang menekankan pada kecantikan serta budi pekerti wanita lndonesia, yang mana menurut Liliana Tanoesoedibjo jadi arti kecantikan sesungguhnya.

”Kecantikan yang sesungguhnya adalah kecantikan yang tidak hanya dilihat secara fisik, tapi hati yang bersih, pikiran positif dan semangat juang tidak pernah berhenti untuk berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi sekeliling kita. Indonesia’s Beautiful Women adalah mereka yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekelilingnya, bagaimana mereka bisa berkontribusi kepada masyarakat melalui usaha dan talenta yang mereka miliki,” ujar Ibu Liliana Tanoesoedibio selaku Chairwoman MNC Group kala ditemui Okezone, Jumat (27/4/2018) di acara Indonesia's Beautiful Women, di hotel Hermitage, Jakarta Pusat.

15 lndonesia’s Beautiful Women 2018 itu adalah Angela Tanoesoedibio, Adinda Kuntadi, Daisy Musin, Eugenie Patricia, Karen Carlotta, Achintya Nilsen, Ayu Laksmi, Cinta Laura Kiehl, Eliana Putri Antonio, Elizabeth Rahajeng, Jenahara, Lizzie Parra, Talitha Maranilla, Velove Vexia dan Yuni Jie. Menurut penuturan Lysia Jessica, selaku Editor in-Chief HighEnd semua sosok tersebut dipilih karena berhasil memperlihatkan kesuksesan merubah passion masing-masing jadi sebuah pencapaian.

"Para ke-15 perempuan cantik lndonesia tahun ini terpilih berdasarkan bagaimana mereka mengubah passion dan interest mereka di berbagai bidang yang ditekuni seperti seni, kreatif, fashion, cooking dan bisnis menjadi suatu pencapaian yang dapat menginspirasi." ungkap Lysia Jessica, Editor-in-Chief HighEnd.

Lebih lanjut, salah satu penerima penghargaan dari bidang kreatif yakni industri fesyen, Jenahara hadir sebagai sosok desainer muda busana Muslim yang sedang melejit namanya. Jenahara mengaku penghargaan ini adalah hal yang ia tidak duga.

"Pertama sih seneng banget ya bisa terpilih, masuk jadi satu dari kelima belas sosok penerima penghargaan di IBW 2018 ini, mewakili latar belakang sebagai fashion designer. Enggak nyangka sih sebetulnya," ungkap Jenahara saat ditemui Okezone, Jumat 27 April 2018).

Lebih lanjut, desainer yang terkenal dengan karya rancangan bertema warna-warna monokrom hitam putih ini menuturkan, penghargaan IBW 2018 hadir dengan makna tersendiri untuk dirinya.

"Maknanya buat aku ini kerja keras kita selama ini diapresiasi, dan memberikan kontribusi untuk sekitar. Jadi beban atau enggak, beban sih enggak justru ini apresiasi ya jadi mudah-mudahan membuat aku jadi bisa kasih yang terbaik lagi, served the community lebih baik lagi, value yang dihadirkan lebih baik lagi," tuturnya.

Selain itu, Jenahara mengungkapkan acara seperti IBW ini menjadi penting adanya. Hal ini karena agar masyarakat bisa lebih luas lagi mengenali karya-karya yang dikerjakan oleh kaum Hawa.

"Acara ini penting ya menurut aku, biar dikenali orang banyak lagi apa yang kita-para perempuan-perempuan ini di bidangnya masing-masing. Mudah-mudahan bisa jadi sebuah momen yang memorable," ujar Jenahara sambil tersenyum.

"Dengan adanya award ini, mudah-mudahan jadi termotivasi memberikan award kepada perempuan Indonesia agar tetap mengembangkan potensinya dan menjadi perempuan mandiri dan jadi inspirasi bagi perempuan Indonesia lainnya," ungkap Liliana Tanoesoedibjo saat ditemui Okezone, Jumat 27 April 2018 sesaat sebelum acara.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, AXA Financial lndonesia yang juga memberikan dukungannya terhadap acara IBW 2018 ini. Melalui Vincentius Wilianto selaku Director dari AXA Financial Indonesia mengungkapkan bahwa acara seperti IBW ini penting untuk digelar dan didukung karena sosok wanita itu sangat penting peranannya.

"Ya wanita itu kan punya peranan penting dalam sebuah keluarga, salah satu contohnya dalam hal perencana keuangan. Ini acara penting untuk kita bisa berikan apresiasi kepada para sosok wanita," imbuh Vincentius Wilianto.

Untuk menambah kemeriahan acara, 15 of Indonesia’s Beautiful Women juga menampilkan trunk show dengan menggandeng finalis Miss Indonesia. Para finalis Miss Indonesia tampil anggun dalam balutan kebaya nan elegan dari Vera Kebaya, karya desainer Indonesia ternama, Vera Anggraini yang semakin dipercantik dengan koleksi perhiasan dari UBS Gold. Semakin meriah, acara lBW 2018 diiringi dengan alunan musik nan indah dari Archipelagio Orchestra and Music serta spesial dance oleh Forever Dance Center.

Semakin meriah, acara lBW 2018 diiringi dengan alunan musik nan indah dari Archipelagio Orchestra and Music serta spesial dance oleh Forever Dance Center pada launching produk terbaru dari AXA Financial lndonesia. Penyelenggaraan 15 of Indonesia’s Beautiful Women tahun ini disponsori oleh AXA Financial Indonesia dan co-sponsor yaitu UBS, SAMKlM, The Hermitage Hotel juga di dukung oleh Vera Kebaya, Forever Dance Center, Archipelagio Orchestara & Music dan Hello Beauty.

