MESKI telah memiliki tiga orang anak, Kim Kardashian selalu tampil cantik dengan postur tubuh yang ideal. Padahal, wanita yang kini tengah gencar mempromosikan produk kosmetiknya itu memiliki kebiasaan makan yang cukup unik. Mulai dari menyantap olahan salad segar hingga menyantap berbagai jenis makanan cepat saji favoritnya.

Daripada penasaran, berikut Okezone rangkumkan 5 makanan favorit Kim Kardashian yang sempat ia pamerkan ke akun media sosialnya, sebagaimana dilansir dari People, Senin (30/4/2018).

Tim Tam

Beberapa waktu lalu, kakak tiri Kendall Jenner itu sempat mengungkapkan rasa cintanya terhadap camilan cokelat asal Australia, Tim Tam. “Aku sangat terobsesi dengan camilan ini. Saat pertama kali mencobanya, aku menghabiskan satu boks seorang diri,” tutur Kim saat diwawancara oleh Cosmopolitan Australia.

Health Nut Salad

Bagi Anda yang mengikuti program reality show Keeping Up With The Kardashian (KUWTK) tentu sudah familiar dengan berbagai kebiasaan keluarga kontroversial itu. Termasuk kebiasaan mereka dalam mengonsumsi sayuran-sayuran hijau, seperti salad. Kim dan keluarganya bahkan seringkali tertangkap kamera sedang menikmati makanan sehat tersebut.

Usut punya usut, olahan salad yang selalu dikonsumsi Kim ternyata berasal dari salah satu franchise asal Calabasas, California. Dalam wawancaranya bersama Andy Cohen, Kim mengungkapkan mengonsumsi makanan itu setiap hari. Menu favoritnya adalah salad with mango ice tea.

Ramen instan

Tidak hanya menu-menu mewah dan sehat saja, Kim juga tidak segan-segan membagikan beberapa foto ketika ia sedang menikmati olahan ramen instan. Menurutnya, makanan tersebut merupakan camilan malam yang sepurna.

Churros