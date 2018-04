KALANGAN selebritis biasanya terkenal dengan gaya hidup yang mewah. Mulai dari pakaian dan tempat makan semua serba mahal dan terkenal. Tapi siapa sangka artis-artis papan atas bisa tersihir dengan nikmatnya makanan kaki lima.

Di antaranya, Nia Ramadhani yang baru-baru saja mengunggah kebersamaan dengan keluarga kecilnya saat makan di warung kaki lima. Nia bersama sang suami, Ardi Bakrie dan anak-anaknya makan di Mie Ayam Alip Pecenongan.

Kehadiran Nia yang makan mi ayam pinggir jalan ini sontak membuat media sosial heboh dan memuji Nia yang dianggap masih mau makan di pinggir jalan meski dia telah menjadi menantu salah satu orang terkaya di Indonesia tersebut.

(Foto: ferlyjunandar/Instagram)

(Baca Juga: Gaya Jan Ethes Kasih Makan Angsa bersama Jokowi di Istana Bogor, Cute Banget!)

Tapi, ternyata mi ayam yang disajikan seperti mi ayam pada umumnya ini tidak hanya digemari oleh Nia Ramadhani. Pasalnya mi ayam yang disajikan dalam mangkok sederhana ini, mampu menggugah selera makan artis lainnya.

Terbukti selain Nia dan keluarga, ada banyak selebriti Indonesia yang menyempatkan waktu makan di Mie Ayam Alip Pecenongan, di antaranya, penyanyi dangdut Kristina, Iis Dahlia serta presenter Asty Ananta yang hadir bersama dengan sahabat-sahabat mereka lainnya.

(Foto: kristinadangdut/Instagram)

Lalu seperti apakah mie ayam yang menjadi favorit selebriti ini?

1. Tempat yang sederhana di sebuah ruko dan tidak terlihat mencolok. Mie ayam nya sendiri masih disimpan menggunakan gerobak sederhana.

(Baca Juga: Pakai Dress Rancangan Desainer yang sama, Lebih Oke Katrina Kaif atau Jennifer Lopez?)

(Foto: lwati1969/Instagram)

2. Disajikan dalam mangkuk sederhana seperti mi ayam pinggir jalan pada umumnya. Di dalam mangkuk juga hanya ada mi, ayam cincang, sayur sawi, dan pangsit rebus. Sekilas tak terlihat ada yang spesial.

3. Harga yang ditawarkan cukup murah untuk kalangan selebriti, tapi sedikit mahal dibandingkan mi ayam kaki lima pada umumnya. Mie pangsit dibandrol Rp30 ribu per porsi, bihun Rp24 ribu per porsi, dan kwetiau Rp24 ribu per porsi.

(Baca Juga: Orlando Bloom-Katy Pery Kepergok Liburan Bareng ke Kota Bersejarah Vatikan)

(Foto: siokswie/Instagram)

4. Meski sederhana tapi rasa mi ayam ini sangat direkomendasikan oleh banyak orang. Ini juga yang membuat Nia Ramadhani dan selebriti lainnya sangat suka dan menjadi langganan di warung mie ayam ini.

Seperti diketahui, Mie Ayam Alip berada di Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 20C, Pecenongan, Jakarta. Jam bukanya dari pukul 5.30 WIB hingga 15.00 WIB.

Jadi bagi Anda yang ingin mengunjungi tempat ini sebaiknya datang sebelum sore hari atau saat jam makan siang.

(tam)