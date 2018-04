UNTUK perempuan milenial, kamu bisa saja mengalami infeksi saluran kemih (ISK) kalau tidak menjaga kebersihan organ intim. Ada banyak gejalanya yang mingin belum kamu tahu.

Perempuan dikatakan lebih dari 50% punya peluang untuk mengalami ISK. Penyebabnya sederhana, mungkin kamu jarang minum air putih atau sering menahan kencing yang tidak baik efeknya. Anak muda hingga orang tau mudah saja mengalami ISK. Tapi gejalanya enggak pernah disadari.

Urogynecologist di University of California, San Francisco, Kavita Mishra, MD mengatakan, perempuan pasca-menopause lebih besar risikonya mengalami ISK. Karena perubahan keseimbangan Miss V dapat mengubah keseimbangan bakteri dan ragi pada tubuh perempuan. Hal inilah yang mempermudah bakteri untuk masuk ke uretra.

Tapi kamu pasti bisa mencegahnya dengan gaya hidup sehat. Sebelum terjadi, kamu harus tahu apa saja gejala dari ISK yang kerap dialami. Berikut ulasannya, dilansir Prevention, Senin (30/4/2018).

Sensasi terbakar setelah kencing

Setelah kencing mungkin kamu mengalami hal tidak nyaman. Rasanya muncul sensasi terbakar yang membuatmu tidak nyaman. Kamu bisa menandai kalau ada risiko ISK yang menyakitkan, kalau mengalami hal ini pertama kalinya.

Sulit menahan kencing

Saat ISK menyerang, rasanya kamu akan sulit menahan kencing. Ini tak seperti biasanya dan dampaknya bisa mengganggu. Kenapa itu bisa terjadi? Rupanya penyebabnya adalah bakteri mengiritasi uretra dan lapisan kandung kemih. tak pelak kalau kamu sulit menahan kencing di mana saja berada.

Air kencing berdarah atau warnanya berubah

Warna kencingmu juga bisa menandai kondisi kesehatan, seperti infeksi. Kalau kamu tiba-tiba kencing berdarah atau berubah warna, serta rasanya perih, waspadai ISK. Kalau kamu sudah mengalami tiga gejala yang telah disebutkan, segera konsultasi ke dokter.

Air kencingmu bau

Gejala ISK juga ditandai dengan air kencing yang bau. Beberapa makanan atau minuman bisa mempengaruhinya, tapi terlebih dari itu karena infeksi bakteri bisa bikin air kencing bau tak sedap. Biasanya air kencing bau dibarengi dengan warnanya yang tidak bening. Hal ini sangat berbahaya dan harus dicegah sejak dini.

Perut sering kram

Kamu yang sering mengalami kram, tekanan, atau sakit perut saat menderita ISK. Menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, gejala-gejala ini seringkali mudah diabaikan atau dikaitkan dengan penyakit lainnya. Untuk memastikan, kamu harus konsultasi dengan dokter supaya lebih nyaman dan tidak menyebabkan dampak serius.

