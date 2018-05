PERNAH membayangkan memiliki aroma tubuh seperti rumah duka? Well, wewangian tersebut benar-benar ditawarkan oleh produsen Demeter Fragrance Library. Perusahaan asal New York, Amerika Serikat (AS), itu juga memiliki koleksi parfum dengan wangi lobster.

Sesungguhnya, parfum dipakai seseorang agar lebih percaya diri dan menarik perhatian. Namun, wewangian berikut ini belum tentu dapat membuat Anda lebih percaya diri ketika dikenakan, merangkum dari Oddee, Selasa (1/5/2018):

1. Wangi rumah duka

Hampir tidak ada orang yang senang mendatangi rumah duka. Sebab, tempat tersebut lekat dengan kesedihan karena ditinggal oleh orang terkasih. Entah apa yang terlintas dalam pikiran perancang di Demeter Fragrance Library ketika mengusulkan ide wewangian ala rumah duka.

Parfum ini berbahan dasar campuran dari bunga-bunga berwarna putih yang biasa ditaburkan di atas makam, seperti lili, anyelir, gladiol, krisan dengan batang dan daun, serta sedikit campuran mahoni. Wangi parfum tersebut sudah pasti sama dengan pemakaman terakhir yang Anda datangi.

2. Wangi daging panggang

Waralaba Burger King mengklaim dirinya sebagai penghasil hamburger dengan daging yang terpanggang sempurna. Saking ingin meneguhkan klaim tersebut, Burger King menawarkan produk berupa parfum bagi pelanggannya dengan aroma khas daging panggang.

Produk tersebut sempat dilepas ke pasar AS pada 2008 dengan harga USD4 (setara Rp56 ribu) dan diberi nama ‘Flame’. Demi menarik konsumennya, Burger King menyebut parfum Flame sebagai aroma rayuan dengan sedikit wangi daging panggang. Alih-alih tergoda, orang yang mencium aroma tersebut akan merasa lapar.

3. Wangi lobster

Lagi-lagi Demeter Fragrance Library mengeluarkan produk dengan aroma nyeleneh. Mereka menawarkan aroma lobster bagi para pencintanya. Demi membuatnya benar-benar seperti lobster, Demeter mencampurkan aroma laut, daging manis, dan sedikit mentega.

4. Wangi keju

Pada 2006, produsen keju Stilton meluncurkan produk parfum sendiri yang diberi nama Eau de Stilton. Perusahaan asal Inggris itu mengaku ingin menawarkan aroma buah nan bersahaja dari keju biru. Parfum tersebut diracik dengan campuran daun seribu (yarrow), biji angelica, clary sage, dan valerian.

5. Wangi ganja

Aroma yang satu ini mungkin dapat menciptakan masalah baru bagi pemakainya karena ganja dilarang di beberapa negara. Menurut pembuatnya, Cannabis Santal Eau de Parfum, produk ini memiliki aroma kayu yang menangkap energi mentah.

Parfum ini terbuat dari campuran sitrus yang eksotis dan kehangatan cokelat, vetiver, dan vanilla musk. Aromanya benar-benar dapat mencerminkan daya tarik ganja, yakni beraroma kayu dan sedikit musky.

