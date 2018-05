KARIER di industri hiburan bisa dikatakan tidak dapat diandalkan. Sebab seiring berjalannya waktu pasti ada regenerasi karena pengaruh tren, penampilan, usia, dan sebagainya. Menyadari hal itu, banyak selebriti yang mulai terjun ke dunia bisnis sebagai strategi penghasilan di masa depan.

Pilihan bisnisnya pun bermacam-macam, mulai dari kuliner, kecantikan, hingga fesyen. Beberapa selebriti ada yang memilih untuk mengeluarkan produk parfum karena masih berhubungan dengan penunjang penampilan mereka. Berikut beberapa selebriti lokal yang berbisnis parfum seperti yang dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Selasa (1/5/2018):

Syahrini

Penyanyi yang terkenal dengan jargon 'sesuatu'-nya ini juga melebarkan sayap ke bisnis parfum. Dengan label In Love SYR, parfum yang diluncurkan Syahrini memiliki beberapa varian. Uniknya parfum ini bertaburan kristal Swarovski.

Ashanty

Beberapa tahun terakhir istri dari Anang Hermansyah ini memang gencar berbisnis di bidang kecantikan seperti make up dan skin care. Ashanty juga meluncurkan parfum dengan label Ashanty Body Mist. Aroma yang dipilih adalah vanili. Selain itu ada pula varian lain yaitu Azriel dan Arsy Body Mist.

Rossa

Penyanyi Rossa juga tak ketinggalan berbisnis parfum. Dirinya mengeluarkan produk dengan label Rossa Eau de Parfum. Ada tiga varian parfum yang ditawarkan antara lain My Love, My Life, dan My Music. Aroma parfum didominasi oleh wangi bunga.

Nadine Chandrawinata

Kekasih Dimas Anggara ini juga meluncurkan parfum yang masih berhubungan dengan aktivitasnya sehari-hari. Parfum dengan label Sea Gypsy itu memiliki aroma vanilla dan almond.

Olla Ramlan

Artis yang dijuluki hot mom ini mengeluarkan parfum dengan label The Woman. Tak tanggung-tanggung, Olla Ramlan menggandeng tenaga kerja dari Prancis untuk produk parfumnya.

Agnez Mo

Meskipun sudah go international, penyanyi satu ini tetap memiliki bisnis di berbagai bidang. Pada 2013 lalu Agnez Mo meluncurkan parfum dengan label Agnez Reve Eau De Perfume. Parfum ini memiliki aroma fruity floral dan dikemas dalam sebuah botol berwarna hijau.

