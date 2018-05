SETIAP manusia menginginkan makanan yang sehat untuk tubuh kesayangannya. Kale, quinoa dan goji berry adalah beberapa simbol dari makanan sehat. Namun, makanan yang menjadi favorit warga Inggris adalah jamur. Makanan yang tegolong dalam kelas sayuran tersebut bahkan sangat mudah ditemui di setiap dapur masyarakat Inggris.

Penjualan jamur dilaporkan meningkat hingga 20 persen. Masyarakat umumnya membeli jamur karena manfaatnya yang sangat erat dengan kesehatan. Tidak hanya rendah kalori dan lemak, jamur juga kaya akan vitamin B serta beberapa nutrisi lain yang dapat meningkatkan kualitas kulit.

Beberapa ahli kesehatan mengklaim bahwa jamur memiliki manfaat untuk mengurangi kelelahan. Peningkatan penjualan jamur telah meningkat sejak tahun lalu. Hasil survey tersebut dilakukan oleh Biro Jamur yang tergabung dalam kelompok nirlaba yang didanai oleh sukarelawan penggila jamur.

Lebih dari 11 ribu ton jamur dijual pada Maret 2018 yang artinya ada sekira 537 miliar jamur yang berhasil terjual pada tahun ini. Sainsbury’s juga telah melihat peningkatan yang signifikan dengan penjualan jamur shitake yang naik sebesar 16 persen karena memiliki rasa yang berbeda. Sementara penjualan jamur tiram dan enoki melonjak delapan persen.

Tesco melaporkan pernah melihat kenaikan kecil dalam penjualan jamur tahun lalu. Menurut seorang juru bicara, sekiranya ada beberapa juta kotak jamur yang dijual di Inggris dalam kurun waktu 12 bulan lalu.

Biro jamur percaya kenaikan popularitas jamur adalah karena manfaat kesehatan yang mereka miliki. Sebagai konsumen yang pintar, pembeli tentunya menggunakan banyak cara untuk meningkatkan kualitas makanan mereka.

Sebuah surat kabar Inggris, The Times, menobatkan jamur sebagai superfood of the year tahun ini. Pasalnya, jamur telah menjadi simbol kesehatan terbaru di 2018.

Sebagaimana dilansir dari Daily Mail, Selasa (1/5/2018), seorang Ahli Gizi Harley Street, Rhiannon Lambert, mengatakan kini jamur hidup sesuai dengan label superfood yang mereka sematkan. Mereka memiliki cara baru dengan membuat jamur menjadi lebih sehat dengan menyimpannya di bawah sinar matahari.





“Banyak jamur merupakan sumber selenium yang baik dan membantu mendukung system kekebalan dan mencegah kerusakan sel dan jaringan. Mereka juga merupakan sumber tembaga, niacin, potassium dan fosfor. Selain itu jamur adalah sumber serat, protein, vitamin C dan zat besi yang sangat baik,” tegas Rhiannon.

(ahl)