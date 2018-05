JIKA ditanya apa yang pertama kali dicek setiap kali membuka kalendar, mungkin jawaban yang terlontar adalah tanggal merah, alias hari libur. Bukan hanya Sabtu dan Minggu tentunya, tapi juga tanggal merah di mana kita bisa membuat rencana traveling!

Bepergian menjelajahi tempat-tempat unik di berbagai daerah memang menyenangkan. Di sisi lain, traveling juga membutuhkan fisik yang mendukung. Berbagai aktivitas fisik seperti berjalan kaki untuk jarak yang jauh, naik turun kendaraan, menyusuri tanjakan dan turunan bukit, atau berdesakan di pasar tradisional daerah setempat tentunya cukup menguras tenaga.

Berbagai aktivitas tersebut juga membuat tubuh semakin banyak memproduksi hormon kortisol yang kerap membuat area kewanitaan menjadi lembap. Apalagi, aktivitas yang memaksa fisik untuk bekerja lebih keras tersebut akan membuat keringat berlebih. Tentunya hal ini akan membuat area kewanitaan semakin lembab.

Di sisi lain, daerah kewanitaan yang terasa lembab dan tidak nyaman ini juga berpotensi memicu masalah baru seperti gatal dan iritasi. Tak bisa dipandang sebelah mata, gangguan jamur dan bakteri yang menyebabkan keputihan dan bau tak sedap seringkali membuat aktivitas tidak nyaman dan terganggu.

Nah, tak mau kan acara traveling yang seharusnya menyenangkan jadi malah menyiksa lantaran area kewanitaan terasa lembap dan gatal?

Jangan khawatir, ini bisa diatasi kok. Kita hanya perlu memilih pembersih area kewanitaan yang tepat sebagai solusi terbaik yang mampu menjaga kebersihan dan kesehatan area kewanitaan. Pilihan tentu jatuh pada produk pembersih dengan sensasi lembut yang dapat memberikan rasa nyaman sepanjang hari di waktu yang padat sekalipun.

Kita bisa menggunakan pembersih kewanitaan dengan PH alami 3,5-4 yang sesuai dengan keasaman daerah kewanitaan agar kelembaban tetap terjaga seimbang. Selain itu, pilih juga pembersih kewanitaan yang telah teruji secara dermatologi dan cocok untuk kulit paling sensitif sekalipun atau hipoalergenik.

Salah satu yang bisa diandalkan sebagai sahabat pembersih kewanitaan adalah Absolute Hypoallergenic, feminine hygiene pertama dan satu-satunya di Indonesia yang sudah lulus uji dermatologi. Pembersih kewanitaan yang satu ini juga mengandung formula hipoalergenik sehingga aman bagi kulit sensitif sekalipun.

Absolute Hypoallergenic menjaga keseimbangan bakteri baik di area kewanitaan. Tak hanya itu, pembersih kewanitaan ini juga melindungi area intim tersebut dari bakteri merugikan yang dapat menimbulkan rasa gatal dan bau tak sedap.

Sebenarnya tak heran jika Absolute Hypoallergenic bisa diandalkan dan memahami kebutuhan paling pribadi dari wanita. Produk ini diformulasikan dengan Ekstrak Susu Biolacto Active™ dengan pH 3.5 yang sesuai dengan pH alami area kewanitaan. Absolute Hypoallergenic juga mengandung Collagen Extract untuk menjaga kelembutan dan elastisitas kulit area kewanitaan dan Aloe Vera Extract yang bisa membantu mengurangi iritasi ringan pada area kewanitaan dan juga menjaga kelembabannya.

Tips kecil bagi Anda yang ingin tetap bisa merasakan traveling seru dan menyenangkan, jangan lupa bawa baju ganti, termasuk pakaian dalam. Setelah beraktivitas, apalagi jika keringat sudah membanjir, sempatkan untuk mengganti pakaian dalam dan pastikan kebersihan area kewanitaan.

Untuk membersihkan area kewanitaan, tuangkan Absolute Hypoallergenic ke telapak tangan secukupnya, tambah sedikit air hingga berbusa, lalu basuhkan ke area kewanitaan. Biarkan selama 1-2 menit, kemudian bilas hingga bersih. Anda bisa menggunakan Absolute Hypoallergenic dua kali sehari pada saat mandi, atau lebih sering frekuensinya pada saat periode menstruasi.

Absolute Hypoallergenic, sahabat setia Anda untuk beraktivitas nyaman, bersih dan sehat sepanjang hari.

Keep active and healthy for more confident!

(hth)